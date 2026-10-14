Escándalo por un falso show de los Red Hot Chili Peppers en Rosario: la respuesta de la banda y el descargo del club

Lo que prometía ser uno de los eventos internacionales más convocantes del próximo año en el interior del país, terminó convertido en un verdadero escándalo virtual que involucra a insólitamente a Rosario Central, Banco Macro y bandas muy aclamadas del ámbito internacional en Argentina.

La polémica se desató luego de que la productora Underdog Entertainment lanzara la promoción del «Music Gol Festival», un evento pautado para el 12 de junio de 2027 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario, bajo el eslogan “¡El rock internacional llegó a Rosario!”.

La grilla oficial del evento anunciaba como figura principal nada menos que a los Red Hot Chili Peppers, acompañados por The Human League y los míticos Happy Mondays, además de otros artistas a confirmar. La campaña de difusión cobró fuerza institucional: el club Rosario Central compartió la noticia, la plataforma EntradaUno se anunció como vía oficial para adquirir los tickets y el Banco Macro ofreció beneficios de preventa y financiación en cuotas.

Las dudas sobre el festival

Sin embargo, el anuncio rápidamente generó sospechas entre los fanáticos: los californianos no tienen gira internacional programada para

2027 y su última presentación en vivo fue el 30 de julio de 2024 en Missouri, Estados Unidos, como cierre del Unlimited Love Tour.

🌶️ RED HOT CHILI PEPPERS: Si bien sabemos que se anunció un nuevo festival en Rosario, por el momento no contamos con información oficial. A tener en cuenta que la banda no toca desde enero de 2025, y no se ha publicado nada en sus redes o web oficial respecto a su regreso a los escenarios. No afirmamos ni negamos esta visita, pero quedamos a la espera de más información antes de replicar este anuncio, sobre todo para aquellos que buscan certeza antes de la supuesta salida a la venta este jueves. 🙌🏻 — Pogopedia (@Pogopedia) October 13, 2026

A esto, se sumó que José Palazzo, uno de los principales productores de la escena nacional y el hombre detrás del Cosquín Rock, saliera a cuestionar el anuncio en principio, y luego directamente lo desmintiera.

Las polémicas se siguieron añadiendo a lo largo de la jornada. Cerca de las 18, el periodista Joaquín Vismara se contactó con el productor de Happy Mondays, quien directamente desmintió que la banda británica vaya a tocar en Rosario.

Respecto al affaire Red hot Chili Peppers en Rosario, decidí escribirle al manager de Happy Mondays, y esto fue lo que me respondió. Mi consejo: no saquen nada hasta que no haya confirmación oficial. https://t.co/iuLweRKWVw — Joaquín Vismara (@joaquinvismara) October 13, 2026

Asimismo, el editor de La Capital, uno de los principales medios de Rosario, Javier Felcaro, puso dudas sobre la fecha del evento: «Un megafestival de rock un día antes de las elecciones generales previstas para el 13 de junio en Santa Fe?».

A medida que se iba acercando la noche, los usuarios en las redes sociales fueron advirtieron que los principales promotores del festival iban, poco a poco, eliminando sus respectivos posteos.

Capturas: X.

Finalmente, la confirmación de la farsa llegó de la manera más insólita. Desde la cuenta verificada de Instagram de los Red Hot Chili Peppers, la banda dejó un comentario lapidario en el posteo principal del festival: «Sorry not us» («Perdón, no somos nosotros»), acompañado por el emoji de un corazón.

El silencio de la productora y el descargo de Rosario Central y Banco Macro

Tras la contundente desmentida de la banda estadounidense liderada por Anthony Kiedis, tanto la cuenta del Music Gol Festival como la de la productora Underdog Entertainment borraron las publicaciones que anunciaban el evento y eliminaron todo el contenido de sus redes. Hasta el momento, el empresario señalado como responsable de la firma, Gonzalo Entenza, no emitió ningún comunicado oficial para esclarecer los hechos.

Frente al inminente inicio de la venta de entradas, que estaba pautada para este miércoles, el gerente general de Rosario Central, Javier Sola, debió salir a dar explicaciones públicas en Radiópolis, programa que se emite por Radio 2 de Rosario. El dirigente aseguró que el club dará de baja el alquiler del estadio «para evitar estafas» y aclaró que la institución desconocía quiénes serían los artistas contratados.

«Nosotros hemos alquilado el estadio para un recital. La productora ya había abonado el 50 por ciento del monto acordado por el alquiler», precisó Sola. El directivo admitió el enojo de la comisión directiva y advirtió que le exigieron a la organización presentar los contratos firmados por las bandas.

«Si esto no se confirma mediante las páginas oficiales del artista o mediante la lectura del contrato donde está acordado que vengan a tocar, el club sacará un comunicado y no será parte de esto para no perjudicar a ninguna persona», sentenció, anticipando además posibles medidas legales contra la productora.

Ante la viralización del escándalo, el Banco Macro (que figuraba como principal sponsor financiero del evento) actuó con rapidez para despegar su imagen del conflicto.

Mediante un comunicado oficial, la entidad bancaria aclaró que «no organiza, ni patrocina el Festival ‘Music Gol Festival’, ni a los artistas anunciados». Explicaron que su intervención comercial se limitaba únicamente a ofrecer beneficios de preventa y financiación con tarjetas, y que el cumplimiento de la programación es «responsabilidad de la organización y su productora».

«La prioridad de Banco Macro es y será siempre cuidar a los clientes. Por este motivo, y ante los hechos de público conocimiento, se decidió discontinuar la propuesta de ahorros y cuotas comunicada previo al comienzo de la preventa de tickets en el festival», concluyó la entidad, bajándose del evento antes de que algún fanático pudiera concretar la compra.

Los mejores memes por el festival fallido con los Red Hot Chilli Peppers en Rosario

Tras el comentario de la banda de California, las redes sociales se llenaron de memes por el festival fallido en Rosario antes del lanzamiento de las entradas.

Nosotros en Rosario el año que viene https://t.co/U7JnfE5eeS — RHCP Argentina (@ChiliPeppersArg) October 13, 2026

https://t.co/oO0pmFcNB6 — Unidad básica Cookie Monster y la Carmela de Holan (@lucasfry1708) October 13, 2026

Es básicamente esto https://t.co/44ZbKquQTW — Facu (@facuarancibiav) October 13, 2026

Los Red Hot Chili Peppers que iban a venir https://t.co/2PCBxK1vJG — LUCHO 🇦🇷 (@StarkLucho) October 14, 2026