Ultrasonido: vuelta por el universo musical de Juan Hansen

Juan Hansen siempre quiso sacar un disco. Es curioso el deseo tratándose de uno de los más destacados artistas de la música electrónica argentina. Pero no lo es tanto tratándose de un encumbrado artista de la música electrónica que empezó como guitarrista de rock en la incipiente escena indie.

Desde entonces fue que Juan Hansen quiso sacar un disco. Lo hizo ahora y se llama Ultrasonido: doce tracks que se mueven entre el indie dance, el tech house y el melodic house más suave, lanzados a través de su sello propio recién fundado, Ultrasonido Records,

Multiinstrumentista y vocalista que arriba del escenario muestra que siente el groove, Juan Hansen funde sus dos mundos, el de las canciones profundamente emocionales y los tracks directos de pista. Ultrasonido reúne ambos. Es una evolución del músico electrónico que no es que vuelve a sus orígenes: parte siempre de allí.

Juan Hansen presentará Ultrasonido este sábado en Finca La Nonnina, de Cipolletti, en el marco de una nueva fecha de Vision. Tickets disponibles en @bombocommunity. Completan el lineup Gabee, Franco & Lucca y Maxi Degrassi.

En una extensa entrevista con Río Negro, Juan Hansen habló de la historia de Ultrasonido, de su conexión con el rock y sus instrumentos, que suele usar para componer su electrónica y de lo que significa Vision para él y para la escena.

P: ¿De qué se va a tratar esta vez tu presentación?

R: Esta vez es un poco especial, porque acabo de sacar mi primer disco. Y estoy presentándolo junto con un montón de otra música, música nueva e inédita también, siempre. Pero bueno, ese es el quid de la cuestión, que está el disco nuevo, el primero.

P: ¿Cómo vas a presentar al disco, teniendo en cuenta cómo son los sets de música electrónica, que son extendidos. ¿Cómo presentás la música de un disco donde los tracks son más tradicionales en términos de duración?

R: En verdad, de cada canción que compone el disco tiene versiones específicamente para el vivo y hasta para cada ciudad a veces. Ahora tengo unas versiones especiales para tocar allá, y obviamente son extendidas. Más allá de que también hay, como te decía, un montón más de música, porque el disco dura 50 minutos, 45 minutos, y el show dura más de dos horas. Entonces hay un montón de música que se adosa a empujar el disco, pero lo importante son esos temas.

P: ¿Qué te llevó a armar, vamos a decirlo así, un disco, un formato tradicional, viniendo de la música electrónica, donde justamente los tiempos son otros, y la forma de pensar los tracks y la música va en otro sentido al formato disco?

R: La verdad, mirá, la industria no va para el LP, la industria no va para el disco entero, va para los singles y la inmediatez. Pero hay veces que uno tiene que, no sé cómo decirlo, no dejarse llevar por la moda y hacer lo que uno quiere hacer, que yo viniendo de los 90, digamos, de mi infancia, siempre fue un sueño sacar un disco. Y no solamente sacar un disco en tiendas digitales, en formato de vinilo, con su librito, con su diseño gráfico y con todos los mensajes ocultos que eso conlleva, todo lo que hay detrás de eso, que para mí era un sueño que quería cumplir desde hacía muchos años, y decidí que este era el momento.

P: Y cómo lo fuiste pensando al disco cuando decidiste hacerlo? ¿Cómo fuiste reuniendo el material? ¿Cómo lo fuiste armando a ese disco?

R: En verdad, eso es lo lindo, que aparecieron la mayoría de los temas en un lapso de cinco o seis meses, más o menos, básicamente en el estudio, o yo colaborando con alguien, siempre tengo gente en el estudio y estamos haciendo cosas, en el mío o en el de alguien más, pero en un lapso corto de tiempo aparecieron un montón de temas que cerraban juntos, que tenían sentido, me pareció, y dije, es por acá, salió esto sin pensar y sin tanta cabeza, salió bien del corazón, así que sentí que ese era el momento. Hay un tema en el medio del disco que fue el único que viene desde hace dos años, “Love is a melting ice cream”.

Viniendo de los 90, siempre fue un sueño sacar un disco. Un sueño que quería cumplir desde hacía muchos años, y decidí que este era el momento». Juan Hansen

P: ¿Cómo lo fuiste armando musicalmente? ¿Cómo le fuiste dando forma a esas conversaciones que sentías que iban apareciendo y que podían dialogar? ¿Instrumentalmente, cómo le fuiste encontrando el sonido a lo que finalmente quedó?

R: La verdad es que yo tengo una forma de trabajar un poco retro, un poco vintage, como decirlo, yo la uso en el estudio con instrumentos, tengo la guitarra conectada, tengo el piano, tengo los sintetizadores, más allá de que también trabajo dentro de la computadora, mi sonido está predeterminado por los instrumentos que uso, entonces el amplificador mío ya le da el color al disco, el Juno 60 que tengo desde antes de que yo naciera, el 86 o el 88, le da el sonido al disco, está en todo el disco, y así un montón de cosas que me van marcando un poco, por eso me gusta esto, para verlo de esta manera, son condicionantes, y los límites de qué estás usando, limitan pero en un buen sentido, ayudan a dar personalidad.

P: ¿Está en vinilo o es solo digital?

R: Sí, está en vinilo, hoy (miércoles) justamente voy a ir a buscar las copias que me están entregando, así que vamos a llevar 10 ediciones allá a Cipolletti para vender obviamente a un precio súper accesible, mi idea no es ganar plata con los discos físicos, sino que alguien pueda tener el disco, es lo lindo de tener algo físico, algo real, algo tangible.

P: ¿Conceptualmente qué querías reunir en estas piezas?

R: Bueno, primero lo que me preguntabas antes, de hecho que puede entrar en un vinilo, que entra en 49 minutos creo o algo así, me parece fantástico, es un limitante hermoso, es un limitante que todos los músicos pasaron en varias décadas, entonces cuando quizá Stevie Wonder o cualquier músico se ponía a hacer un disco, también tenían que entender que iba a entrar o no en un disco simple o en un disco doble, y qué temas iban a qué lado, cómo agruparlos, y eso te ayuda también a hacer algo más conceptual, hoy en día que a veces en lo digital es más difícil, porque te perdés en un montón de opciones.

Y después lo que yo quería contar con estas canciones, es un momento, es lo que cuento con todas las canciones que hago, es simplemente lo que hacen, me parece, que los artistas honestos o los que a mí me gustan, que es reflejar el momento de cada uno, es un momento, y el concepto que yo le encontré a todo esto es la maravillosa acción que tiene a veces el ser humano de dejar de pensar y empezar a sentir, de no ponerle tanta cabeza a las cosas y dejarse fluir, a mí el disco me vino de esa manera, y apareció así, y eso me parece que es muy hermoso, y tiene muchas comparaciones quizá con esa vida misma.

P: Esto último que mencionás, de dejarse llevar y desconectarse de la cabeza para conectar con la música, es el puente que toda esta idea del disco, de lo analógico, de lo vintage, que a vos te rodea de algún modo con la música, conecta con la electrónica, porque es muy de la música electrónica eso, quizá no sé si tanto del rock o del pop, que es más breve, que es más contundente, la música electrónica te lleva a eso, y ahí es donde me parece que unís el puente entre aquello que supiste hacer en su tiempo, y la música electrónica por sí misma.

P: Cien por ciento sí, la música electrónica tiene un montón de eso, obviamente se hace música electrónica desde los 70s, 60s, pero como toda la música hoy en día, se hace de otra manera, porque hay más herramientas, y la era digital trajo más herramientas, pero la música electrónica todavía toma muchos más elementos quizá del rock progresivo, o de un montón de música que tenía más sintetizadores antes, y hoy quizá en el pop no están de la misma manera, así que sí es algo lindo que la música electrónica todavía tiene, y todavía le da a la gente esta sensación de algo más hipnótico, y no tan directo, no tan masticado.

P: Tus orígenes tienen que ver con los instrumentos, con el rock, con el punk y de a poco te fuiste introduciendo en la música electrónica, fuiste conociendo programas, programaciones, máquinas, y te metiste de lleno en la música electrónica pero sin dejar lo otro, al contrario, sumándolo. Pensaba en esta idea tuya de hacer un disco, quizás hubieses querido hacer un disco de rock también, en su momento, y hoy hacés este disco porque sos el artista que sos.

R: Sí, totalmente! De hecho recién estaba en un estudio haciendo un tema a 90 BPM con una batería real, que no era nada que ver, y hago música por hacer, porque me gusta hacer de todos los estilos, era como un downtempo rockero que nada que ver, y eso no lo voy a tocar en vivo, pero lo hago porque me encanta la música, toda la música.

P: Pero eso también, pero está en tu música de algún modo, no te desprendés de eso, me parece.

R: No, no, me encanta que esté, quiero que esté, quiero que se sientan las raíces de un artista, me parece que hay tantos artistas también, y no es por criticar, digamos, pero hay tanta música hoy en día, tanta sobreinformación, y de mucha gente que quizás suena muy parecido al resto, y muchas cosas que les falta quizás un poco de alma, y esta cosa más propia de alguien, más allá de que sea lindo o feo. Que para mí es súper importante mantener la esencia de uno dentro de la música que hace, más allá de que sea lindo o feo, simplemente que sea real.

P: Muchos músicos del rock y del pop se han introducido de a poco, o no tanto, en la música electrónica, han probado y han modificado su música, introdujeron programas, computadoras, sintetizadores, pero no suele suceder al revés. Quiero preguntarte si vos que te formaste, vamos a decirlo así en el rock, entre guitarras y batería, ya siendo el artista electrónico que sos, ¿no pensaste en un proyecto, aunque sea experimental, rockero, volver a eso siendo el Juan Hansen que sos ahora?

R: Sí, lo he pensado, el problema es el tiempo, el tiempo que hay que dedicarle a las cosas para poder hacerlas bien, y que yo no tengo tanto, yo tengo un proyecto de banda que se llama Forma, donde es mucho más experimental, no necesariamente solo para el rock, sino para un montón de otros estilos, pero tengo ese espacio, ahora no le estoy pudiendo dar tanto tiempo simplemente porque no lo tengo, pero obviamente me encantaría formar un power trío de rock de nuevo y poder salir a tocar, el problema es que para todo eso necesita tiempo y horas de ensayo.

P: ¿Y en ese power trío qué tocas qué tocarías?

R: Yo en verdad soy guitarrista, quizá podría tocar la batería o el bajo, o alguna otra cosa, pero mi lugar más cómodo es la guitarra, tocar la guitarra y cantar sería el lugar donde más me funcionaría. También para componer y pasarle temas a una banda o a alguien, quizá desde ese lugar es más fácil.

P: ¿Y con qué te identificas, ¿qué guitarrista te identifica?

R: Bueno, mi gran ídolo es Mark Knopfler, de Dire Straits. Es mi gran ídolo total que te hace llorar tocando la guitarra, el tipo. Obviamente después aparecieron, no sé, hasta John Mayer hoy en día, o un montón de guitarristas, me encantan, pero el que me hace emocionar es Mark Knopfler.

P: Y cuando trabajás en la música que luego producís y publicás, ¿con qué instrumentos te ayudás? ¿Cuál es tu punto de partida?

R: Eso lo voy cambiando porque si siempre tengo el mismo punto de partida, termino haciendo cosas muy parecidas. Entonces necesito ir cambiándolo, quizá empiezo armando un beat un día para hacer algo más electrónico, otro día empiezo desde la guitarra, que es mi lugar de confort, y compongo. Y si estoy haciendo mucho desde la guitarra, me salen cosas muy parecidas a veces. Entonces me tengo que centrar en el piano o en un sintetizador, o en algo diferente, para hacerlo real, humano, y que sea honesto, de nuevo.

P: Y en el caso de Ultrasonido, ¿hubo algún instrumento en particular que usaste, o también así fue variopinta la cosa?

R: No, todos los instrumentos que tengo acá en el estudio. Uso un Prophet, el Juno 60, mi amplificador Mesa Boogie de guitarra con mis guitarras, el piano que tengo y obviamente la computadora. Pero esos sintetizadores suenan en todo el disco, y son los que uso todos los días.

P: Juan, has venido ya varias veces a Vision. ¿Qué es para vos este evento que se hace aquí en el Alto Valle, que ya es una marca, no solo en la Patagonia, sino a nivel nacional, como evento, como fiesta, como cita de la música electrónica?

R: Es muy importante esta fecha, y siempre lo fue. Siempre laburo mucho para esta fecha, y me gusta llevar cosas nuevas. Yo vengo tocando ya hace varios años, y hace muchos años que voy para allá. A Cipolletti y a Neuquén. Lo lindo que tiene esto es que es un lugar con mucha apertura mental, es un lugar que se baila mucho, con mucha entrega y yo lo vi crecer. Desde las primeras veces que fui, donde la escena era mucho más chica que la que es hoy, a la actualidad, ha crecido tanto. Hay tantos jóvenes y no jóvenes amantes de la música electrónica, apasionados de la música electrónica, y lo más lindo que tiene es que me dejan a mí improvisar lo que quiero. Me hacen sentir eso, es un lugar donde yo puedo ir y jugar, donde no necesito quedarme en los moldes de la música electrónica, porque la gente está abierta a escuchar y quiere ver un show y le gusta. Eso es lo más lindo que hay en este lugar.