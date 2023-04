Música electrónica: Juan Hansen trae su live set a Cipolletti

Juan Hansen regresa a la Patagonia para presentar su live performance, este viernes, a las 23:30, en una nueva fecha de Vision Festival, la única de abril, que tiene lugar en lugar en Finca La Nonnina (Julio Dante Salto 1500, Cipolletti). Completan el line up Djs Valentina Chaves, Sehmsdorf y Gabee, con visuales a cargo de Vj Jtt (Joaco Torrecilla) y operación de luces a cargo de Agussit (Agustín Tammone). Las entradas por sistema a través de eventpass.com.ar.



Luego de su tremenda presentación en el Patagonia Picnic, en febrero pasado, en Bariloche, Juan Hansen ofrecerá su show en el Alto Valle “con un montón de música nueva que vengo tocando hace un tiempo, pero con cosas muy muy nuevas que sumé hace semanas nomás y que vamos a probar en vivo, algunos clásicos y mucha música inédita”, según adelantó en un diálogo telefónico con RÍO NEGRO.



“Lo más importante de un live set es que un artista va a tocar sus propias canciones, después tenés live sets que no tocan instrumentos sino botones y tenés live sets que tocan un montón de instrumentos. El tema es que va a desarrollar en vivo canciones propias como si fuese una banda”, explica.

He estado en bandas de rock, bandas de jazz, bandas de lo que sea… Pero creo que la escuela grande la hice en los jams». Juan Hansen



Sobre la instrumentación que lo acompañará esta vez destaca que se trata de un set grande con un sintetizador, un controlador mini custom Yaeltex hecho en Argentina, el cual -reconoce- le solucionó unos cuantos problemas; un amplificador de guitarra analógico, un procesador de voces y una guitarra Fender Stratocaster, entre otras instrumentaciones.

«Higher», último single de Juan Hansen



Artista inquieto y multifacético, Juan comenzó tocando la batería en grupo punk y desde allí se movió por toda la música que le fuera posible abordar, desde el rock y el pop hasta el cancionero latinoamericano. “Empecé tocando la batería en bandas de punk rock, me pasé a la guitarra para componer y cantar, y al bajo. He estado en bandas de rock, bandas de jazz, bandas de lo que sea… Pero creo que la escuela grande la hice en los jams o zapadas, juntarte con músicos a improvisar o ir a lugares donde hay instrumentos y la gente se sube a tocar. Con amigos hacíamos estas jams y creo no hay mejor manera de aprender a dialogar musicalmente, más allá de tocar un solo instrumento, que improvisando con más gente”, relata.



Pero la cosa fue cambiando a medida que fue incorporando máquinas y compus a su música. “A los 20 años conocí el Garage Band, un software donde empecé a grabar mis maquetas. Así, me metí más en el mundo de los softwares y la producción musical. Hasta que un amigo me regaló un controlador midi Akai APC 40 y con ese me metí más de lleno a zapar conmigo mismo en vez de con bandas. Otro amigo me instaló el Ableton, un software más profesional, y me voló la cabeza”.

Moby tiene algo como melancólico y añorante y fue un poco lo que quise lograr con esa canción». Juan Hansen. sobre «Higher», su último single.



Mientras tanto, estudió música académica, diseño gráfico, diseño industrial, bellas artes. “En todo duré un año y medio o dos, pero me gusta mucho el arte. Y siempre la música me acompañó”, reconoce.

Juan Hansen, electrónica + Stratocaster en entorno natural.



Lo interesante en Juan Hansen es que nunca vació la mochila. Cada cosa nueva que incorporaba a su arte iba a parar al mismo lugar donde ya estaba aquel baterista punk. “No me corrí nunca, más allá de que cambié de estilos”, reconoce. “Yo me pongo a hacer música y sigo sonando de la misma manera, las ideas que me salen son las que siempre me salieron, no le puedo escapar a la esencia de aquel que era cuando componía a los 15 años con una guitarra. Nunca tuve un norte hacia lo electrónico. Trato de traer un montón de géneros distintos que suenan a música electrónica, pero con condimentos bien orgánicos por todas las cosas de instrumentos analógicos o directamente acústicos que son tocados humanamente”.



Como performer de la escena electrónica, acaso uno de los más creativos, Juan Hansen dice: “Empecé haciendo mucho downtempo, mucha música orgánica. Ahora estoy muy metido con UK Garage and Jungle y todo el sonido electrónico de Inglaterra, pero tratando de darle mi impronta”.

Su último trabajo publicado es “Higher”, un single que conecta directamente con el Moby más melancólico de los 90. “Higher es un downtempo con una batería real”, revela Hansen. “Moby tiene algo como melancólico y añorante y fue un poco lo que quise lograr con esa canción. La voz que acompaña soy yo cantando; luego a procesé para sonar como un sample, como si yo no fuese yo y hubiese estado cortado de otro lado por la saturación que tiene y el tipo de diley que intentan llevarla a ese lugar, que da más por el lado sónico”.

Venta de entradas:

Neuquén On fly – Río Negro 233 y Nativo – Roca 72

Cipolletti: Nativo – Yrigoyen 590

Roca: Nativo – Av. Roca 1584

y por la web eventpass