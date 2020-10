Dante Pinturerías tendrá nueva casa central en Neuquén

“Queremos enfocarnos en lo que más sabemos y brindar un servicio de calidad al cliente”. La frase pertenece a Dante Scantamburlo, de Dante Pinturerías, quien por estos días está dedicado a planificar un importante proyecto: una nueva casa central de la firma en Neuquén.

La idea del nuevo local surgió hace 4 años cuando buscaba, junto a su esposa la Contadora Laura Zabala, ideas para mejorar el estacionamiento que es caótico durante la mañana, explicó el empresario, pero no será un local tradicional sino que tendrá su génesis en una compulsa de proyectos de arquitectos regionales que podrán presentar sus trabajos para tal fin y que se canalizará a través del convenio firmado hace pocos día con el Colegio de Arquitectos de Neuquén.

“Por lo menos habrá 20 proyectos para competir para hacer un local de nivel arquitectónico y con todas las comodidades para el cliente”, se entusiasma Scantamburlo.

En las nuevas instalaciones, cuyo estreno está previsto para dentro de un par de años más, se buscará contar con un “gran y moderno showroom, una sala de capacitación, estacionamiento muy cómodo, boxes para la entrega de mercadería adquirida por los clientes a través de e-commerce, zona de carga y descarga” y mucha amplitud para atender de la mejor manera a la clientela.

El terreno donde se materializará dicho proyecto ya fue adquirido y está ubicado en Gatica al 400, son 1.130 metros cuadrados que “nos permitirán diseñar algo especial para que funcione la pinturería”, dice el titular de la firma.

El local que la pinturería posee actualmente en Neuquén Capital.

Consultado respecto de la actividad en tiempos de pandemia, Scantamburlo dice sentirse “privilegiado” porque desde la empresa pudieron cubrir todos los gastos fijos de los meses más duros cuando la actividad cayó un 30%, aunque en agosto los números ya comenzaron a acercarse a los niveles de venta del año pasado.

“El consumidor final ha vuelto a los mostradores y está comprando mucho por la Web, no así las industrias porque nosotros trabajamos mucho con las petroleras y ahora está parado, vendemos un 20 o 30 por ciento de lo que vendimos el año pasado a este sector”, indicó el empresario.

“Sabemos que la pandemia del Covid 19 pasará; mientras tanto nos preparamos para ser un modelo en la venta de pinturas de la región”,.

Pero ahora el foco estará puesto con mayor énfasis en el nuevo local y la visión de trabajo que tiene la empresa. “Nosotros tenemos un plus que es el servicio, si querés asesoramiento tenés que ir a una pinturería, es un rubro muy específico. Apuntamos a un futuro de servicio, de mayor satisfacción del cliente, la empresa que no tenga esto no tiene futuro”, resumió el titular de la firma.