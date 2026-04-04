Fin de semana largo con demoras: masivo cruce de turistas saturó el Paso Cardenal Samoré

Miles de turistas cruzaron la cordillera durante el fin de semana largo, generando demoras y largas filas en el paso fronterizo Paso Internacional Cardenal Samoré.

Durante la mañana, se registraron caravanas de hasta cinco kilómetros de vehículos, con demoras de varias horas para completar los trámites migratorios y aduaneros en ambos lados de la cordillera.

El fenómeno se explica, en gran parte, por el tipo de cambio favorable para quienes ingresan con divisas extranjeras, lo que convirtió a Argentina en un destino especialmente atractivo. A esto se sumó el impulso del feriado largo, que motivó a miles de familias chilenas a viajar.

Ante el importante flujo —calculado en unas 20 mil personas entre el 2 y el 5 de abril—, la Delegación Presidencial Provincial de Osorno implementó un plan de contingencia. El operativo incluyó el refuerzo de personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Unidad de Pasos Fronterizos (UPF) y Vialidad, además de la instalación de puestos provisorios para agilizar controles.

Las autoridades recomendaron a los viajeros planificar con anticipación y verificar los requisitos necesarios para cruzar la frontera, con el objetivo de evitar mayores demoras.

Asimismo, recordaron que desde el domingo 5 de abril rige un nuevo horario en el complejo fronterizo tras el cambio de hora en Chile: el lado chileno opera de 08:00 a 18:00, mientras que el sector argentino lo hace de 09:00 a 19:00.

Así serán los horarios de este domingo para cruzar a Neuquén desde Chile

El cambio de horario no rige para todo el territorio chileno ya que se exceptúa en las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena.

Si bien el cambio de horario se concretará el sábado, los cruces fronterizos adelantaron que en los respectivos centros que permiten el paso a Neuquén, la medida se empezará a aplicar el domingo 5 de abril justo en el regreso del fin de semana largo.

El Complejo Fronterizo Cardenal Samoré informó que a contar del 5 de Abril de 2026, los nuevos horarios de atención serán:

En Chile: 08:00 a 18:00 hrs.

En Argentina: 09:00 a 19:00 hrs.

En tanto en Pino Hachado se informó que a partir de este día los ingresos a Chile serán de 8 a19hrs.