Apuesta fuerte de Alpine: «Con Mike llevaremos el equipo a un nivel diferente», aseguró Briatore

El equipo Alpine presentó hoy en sociedad a Mike Elliott, el nuevo jefe técnico de la escuadra de Fórmula 1. El inglés, que días atrás ya había sido anunciado púbicamente, hoy tuvo su primer encuentro ante todo el personal del team en la fábrica de Enstone.

El exdirector de Mercedes F1 Team (fue pieza clave en los años de gloria de Lewis Hamilton), entre tantas experiencias que tuvo en la máxima, tendrá como objetivo ayudar a la estructura a dar un salto en calidad en el futuro.

Si bien su llegada apunta a crear sólidas y competitivas base pensando en la próxima temporada, Elliot también tomará partido de los monoplazas que conducen en la actual temporada el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly, procurando un buen cierre de campeonato y una mejora en las prestaciones del A526.

🚨| Flavio Briatore presentó en Enstone a Mike Elliott de manera oficial. Será el Jefe Técnico (Chief Technical Officer) de Alpine, y se encargará de dirigir y supervisar las áreas de ingeniería y desarrollo técnico. “Con Mike llevaremos al equipo a un nivel diferente” 💪🏻 https://t.co/S4xCS0n9UB — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) October 15, 2026

«Necesitamos un director de tecnología (CTO) fuerte en la empresa, porque estoy seguro de que con Mike llevaremos al equipo a un nivel diferente«, destacó Briatore, antes de cederle la palabra al británico.

«Probablemente han tenido muchos cambios, han tenido a mucha gente parada aquí hablándoles sobre cómo podría ser el futuro y cómo podría avanzar. Y por mucho que sea agradable lo que dijo Flavio, mi creencia es muy simple», expresó el británico ante los integrantes del conjunto.

Por último, Briatore apuntó a la dinámica tradicional que imprime el tan exigente mundo de la F1 y la permanente necesidad de ir detrás del éxito y los resultados deportivos.

«Si miras la Fórmula 1 un poco como la miraría un economista, nuestro trabajo es convertir los recursos en rendimiento en la pista. Y si miras cuál es nuestro recurso clave como empresa, son todos ustedes. Saben, ustedes son las personas que pueden marcar la diferencia. Nosotros podemos pararnos aquí y hablar, pero en realidad son ustedes los que van a marcar la diferencia«, manifestó para concluir.

El ingeniero británico será responsable de liderar el área técnica y de ingeniería en Enstone, con el objetivo de mejorar el rendimiento en pista y acercar a Alpine a los cuatro equipos más competitivos del campeonato.

🚨| Flavio Briatore presentó en Enstone a Mike Elliott de manera oficial. Será el Jefe Técnico (Chief Technical Officer) de Alpine, y se encargará de dirigir y supervisar las áreas de ingeniería y desarrollo técnico. “Con Mike llevaremos al equipo a un nivel diferente” 💪🏻 https://t.co/S4xCS0n9UB — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) October 15, 2026

Un viejo conocido de Briatore

Elliott, que ya había trabajado en el team como aerodinamista principal entre 2008 y 2012, cuando todavía operaba como Renault y luego Lotus, regresó para encabezar el proyecto técnico de la fábrica con vistas a un salto en calidad en 2027.

Más de 23 años trabajó el inglés como ingeniero y aerodinamista en la F1. Además de su pasado en Renault, también trabajó en McLaren y Mercedes. En el equipo alemán resultó clave para la obtención de ocho títulos de pilotos y ocho de constructores en los años de gloria con Lewis Hamilton.

Elliott también ocupó un papel relevante durante la transición hacia el reglamento técnico que entró en vigor en 2022. Tras el comienzo complicado de Mercedes con esas nuevas reglas, en abril de 2023 se produjo una reorganización de la estructura técnica e intercambió funciones con James Allison, pasando a desempeñarse como director técnico.

Sin embargo, su permanencia en ese puesto fue breve. Mercedes anunció la salida de Elliott en noviembre de 2023, luego de que dejara la escudería tras más de una década vinculada al proyecto. Allí, el británico fue consultado por la FIA y parte de la diagramación del reglamento actual.