El especial mensaje y pedido de Franco Colapinto: «Necesito que me ayuden a parar esto»

Como nunca antes, el argentino Franco Colapinto le abrió su corazón a los fanáticos. Aprovechando un breve descanso antes de encarar la etapa de competencias en el continente americano, el piloto de Alpine se tomó un tiempo para hablarles a sus seguidores a través de redes sociales.

El propósito del mensaje es claro: el pilarense recogió el guante y pidió por favor frenar con los ataques en línea, episodios que se suceden una y otra vez con el paso de las carreras y que, semanas atrás, llegó a un extremo lamentable con las amenazas sufridas por su compañero Pierre Gasly tras la cita de Madrid.

“Algo muy importante, de lo que necesito hablarles hace un tiempo. Es algo necesario que tenemos que cambiar y mejorar», comenzó diciendo Franco en el video filmado, por lo que se aprecia, desde la intimidad de su hogar.

🚨|| Franco Colapinto comparte un video en su Instagram agradeciendo todo el apoyo que los fans le dan y le demuestran, y pidiendo que DEJEN DE ATACAR EN REDES A LOS DEMÁS PILOTOS, EQUIPOS ETC, pensando que de esa forma lo defienden. Espero que con esto entiendan y dejen de comportarse como mandriles, porque lo único que hacen es perjudicarlo. Fin #F1 #Colapinto — FormulaArg (@FormulaArgOK) October 14, 2026

Y prosiguió con el contundente mensaje y pedido: «Sé que piensan que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. Eso no me ayuda a mí ni a mi futuro, y realmente quiero que entiendan que es algo que tenemos que cambiar todos juntos. Hay que intentar mejorar como sociedad».

Aunque indirectamente, ya que desde su lugar poco puede hacer para evitar el «hate», Colapinto lamentablemente termina pagando el precio del accionar fanático. Tal es así, que el propio Flavio Briatore amenazó con cortar el diálogo entre el argentino y la prensa especializada en las competencias.

«Necesito que me ayuden a parar esto. Vamos a seguir luchando para que me vaya bien«, destacó en su mensaje el argentino, que, luego de la mala racha en las últimas tres competencias, volverá a acelerar el próximo 25 de octubre, en el Circuito de Las Américas (Estados Unidos).

👍 La postal que compartió Flavio Briatore junto a Franco Colapinto en una nueva semana de trabajo en Alpine. 📸 Ig/briatoreflavio https://t.co/m9k6lpe4RU — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

El comunicado completo

“Algo muy importante, de lo que necesito hablarles hace un tiempo. Es algo necesario que tenemos que cambiar y mejorar.

Siempre seré un agradecido y realmente me siento un afortunado de haberlos tenido apoyando desde un principio, de cómo me empujan y me ayudan a conseguir los resultados e ir por más siempre, a mí y al equipo. Sé que se sienten muy orgullosos cuando las cosas salen bien y siempre estaré muy agradecido por eso.

Pero hay veces que nos pasamos de la raya. En vez de apoyarme, terminamos criticando y atacando a otros pilotos, colegas, a mi compañero de equipo, mecánicos, mis ingenieros y gente con la que trabajo día a día.

Sé que piensan que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. Eso no me ayuda a mí ni a mi futuro, y realmente quiero que entiendan que es algo que tenemos que cambiar todos juntos. Hay que intentar mejorar como sociedad.

Sobre todo para ayudarme a tener una mejor performance, a seguir consiguiendo mi sueño, mis resultados y seguir sumando puntos. Necesito que me ayuden a parar esto. Vamos a seguir luchando para que me vaya bien.

Hace un tiempo decidí alejarme de las redes sociales, tomarme un descanso y enfocarme en lo que realmente me importa, mi carrera y mi sueño; enfocarme con el equipo en conseguir los resultados y los objetivos que necesitamos.

Quería agradecerles y decirles que nos seguiremos viendo a través de las carreras. Quiero que sigan apoyando al equipo y bancándome a mí. Estoy seguro que vamos a conseguir resultados todos juntos. Vamos por todo, como un equipo grande. A apoyarnos, en las buenas y en las malas. Estoy seguro que nos vamos a ver en las carreras cerca de casa”.