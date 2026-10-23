Arde el PreFederal con la tercera fecha de clásicos: juegan en Roca, Neuquén, Plottier y Plaza Huincul

Valentín Bauducco y Marco Roumec volverán a estar frente a frente, pero en La Cueva. (Archivo Prensa Petrolero)

Con la tabla de posiciones partida en tres, se disputará esta noche la undécima fecha del torneo PreFederal de básquet y será la tercera jornada de clásicos, con acción en Neuquén, Roca, Plottier y Plaza Huincul.

Uno de los líderes, Pérfora (18 puntos), actuará en condición de visitante, contra Petrolero Argentino (13) en La Cueva, a partir de las 21:30; mientras que desde las 22, el otro puntero, Deportivo Roca (18), aguardará por Atlético Regina (15) en el Gimena Padín.

Los otros dos derbys serán a las 21:30: Pacífico (15) recibirá a Independiente (13), en el Viejo Ramírez; y Centro Español (15) hará lo propio con Club Plottier (13), en El Templo. Cuatro partidazos, antes de encarar las últimas cinco fechas de la regular.

El Depo buscará extender su racha en el PreFederal. Recibirá a un entonado Regina. (Archivo Franco Urchipía)

Otro finde con programación doble

Este fin de semana puede ser decisivo para asegurar lugares en el top 4 de las posiciones, porque el domingo 25 de octubre se disputará la duodécima fecha de la competencia. Aunque dependen de los resultados del clásico, el vencedor de Pérfora-Roca podría cumplir con ese objetivo.

El capítulo 12 tendrá estos partidos: a las 20, Independiente vs. Centro Español, en La Caldera; a las 20:30, Atlético Regina vs. Pacífico, en La Calderita; y Pérfora vs. Deportivo Roca, en el Piti Claris; y a las 21, Petrolero vs. Club Plottier, en La Cueva.