Argentina y la F1 en África: bautismo triunfal de Carlos Reutemann y una victoria que no fue

Tras más de tres décadas de ausencia, la Fórmula 1 volverá a competir en suelo africano. Ello acontecerá en 2030, cuando la máxima dispute el Gran Premio de África en Ruanda, cuyo vínculo se extenderá por una década según anunció en la víspera la FIA y Liberty Media.

La F1 disputó un total de 24 grandes premios oficiales válidos por el Campeonato Mundial en continente africano entre 1958 y 1993, concentrados de forma exclusiva en dos países: Marruecos y Sudáfrica. Ruanda, el tercer país que se suma a la lista, tendrá su autódromo en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de Kigali y junto al nuevo Aeropuerto Internacional de Kigali.

Resulta curiosa la relación entre Argentina y la F1 en África. El protagonista principal de esa historia fue el santafesino Carlos Alberto Reutemann, figura de la máxima en los 70’ y principios de los 80’. Aunque el sanjuanino Ricardo Zunino también se dio el gusto de dejar su huella.

Reutemann, con el trofeo de la victoria. El santafesino ganaría dos veces más en aquel campeonato 1974.

El 30 de marzo de 1974, y luego de la frustrada chance de consagrarse victorioso en Buenos Aires (se quedó sin nafta), Lole tuvo revancha en el circuito de Kyalami, logrando el esperado primer éxito en la máxima categoría. A bordo del Brabham BT44-Cosworth, Reutemann, que largó desde la cuarta posición, protagonizó una destacada remontada que le permitió superar a Niki Lauda en la vuelta 11 y tomar el liderazgo hasta el final.

Ella no fue la única victoria de Reutemann en el GP de Sudáfrica. En 1981, en el comienzo de su segunda temporada en Williams, el argentino se quedó con la competencia desarrollada el 7 de febrero bajo la lluvia, éxito que no fue válido por el campeonato del mundo y que, en consecuencia, no dio puntos para el certamen.

El motivo fue el conflicto político entre la Federación Internacional del Deporte Automóvil (FISA) y la Asociación de Constructores de Fórmula 1 (FOCA), que provocó que la competencia se disputara bajo la reglamentación de Fórmula Libre y quedara sin efecto.

Ese episodio resultó letal a final de temporada para el argentino. Tras un año de altibajos y múltiples circunstancias, Reutemann, que había arrasado en la primera parte del año, terminó perdiendo el mundial por un punto con el brasileño Nelson Piquet (Brabham) en Las Vegas.

Así será el circuito de Ruanda que recibirá a la máxima desde 2030.

La historia de África en la F1

La primera incursión de la F1 en África tuvo lugar el 19 de octubre de 1958 con el Gran Premio de Marruecos desarrollado en el circuito de Ain Diab, en las afueras de Casablanca. La prueba, que cerró la temporada de aquel año, tuvo como ganador al británico Stirling Moss (Vanwall). A pesar del éxito deportivo de la jornada, el trágico accidente que le costó la vida al piloto Stuart Lewis-Evans durante la competencia influyó en que la máxima categoría no volviera a correr en suelo marroquí.

Tras unos años sin actividad, África regresó con el Gran Premio de Sudáfrica al calendario del Campeonato Mundial de 1962, en el trazado costero de Prince George’s Circuit, ubicado en East London. El británico Graham Hill obtuvo el triunfo con un BRM y aseguró su primer título mundial. El trazado de East London volvió a recibir a los monoplazas en las ediciones de 1963 y 1965, en ambas ocasiones con victorias del escocés Jim Clark.

Senna (8) soporta el asedio de Prost (2), con Schumacher (5) a la expectativa. El francés sería finalmente el ganador de 1993.

La construcción del autódromo de Kyalami, situado cerca de Johannesburgo, estableció la sede permanente de la categoría en la región. La pista debutó oficialmente el 2 de enero de 1967 con la victoria del mexicano Pedro Rodríguez (Cooper-Maserati). Desde ese año y hasta 1985, el trazado albergó la prueba de manera casi ininterrumpida.

Durante la década de los 80, la situación política sudafricana impactó de forma directa en el deporte, lo que provocó la decisión de la F1 de abandonar el evento a partir de 1986. La categoría estuvo ausente durante seis temporadas consecutivas de las pistas sudafricanas debido al aislamiento diplomático impuesto al país.

El proceso de apertura política en Sudáfrica permitió el retorno del circuito de Kyalami a la agenda internacional en 1992 y 1993 sobre un trazado remodelado. El 14 de marzo de 1993, el francés Alain Prost firmó la última victoria de la Fórmula 1 en África al imponerse con la escudería Williams-Renault.