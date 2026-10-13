Histórico: la Fórmula 1 anunció que correrá en África a partir de 2030

Esta mañana se dio un histórico anuncio en la Fórmula 1. La máxima categoría anunció que a partir de la próxima década se correrá un Gran Premio en África. Desde 2030, Ruanda recibirá una fecha del campeonato en un acuerdo de extensión por 10 años.

Será el regreso de la Fórmula 1 al continente desde 1993. De esta forma, la categoría cumplirá uno de sus objetivos y tendrá carrerras en cada uno de los continentes habitados.

BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s #F1 https://t.co/IlsKseMnNa October 13, 2026

El autódromo se construirá en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de Kigali y junto al nuevo Aeropuerto Internacional de Kigali. Formará parte de un proyecto más amplio de desarrollo deportivo, turístico, de infraestructura y comercial dirigido por la Junta de Desarrollo de Ruanda

La pista se desarrollará bajo las normas Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y aprovechará los cambios de elevación del terreno. El diseño buscará integrarse en el paisaje natural y ofrecer puntos de observación para el público.

Así será el circuito de Ruanda en la capital Kigali.

El acuerdo fue anunciado el martes en una conferencia de prensa en Kigali a la que asistieron el presidente de Ruanda, Paul Kagame, el CEO y presidente de la F1, Stefano Domenicali, y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

El presidente de la FIA remarcó la importancia de este anuncio: «El regreso del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA a África es un momento histórico para nuestro deporte y un paso importante en el crecimiento global continuo del automovilismo. Ruanda ha demostrado un fuerte compromiso para llevar adelante un evento de clase mundial».

Uno de los defensores del regreso de la Fórmula 1 a África fue Lewis Hamilton, que expresó en varias ocasiones su deseo: «Durante los últimos seis años he estado luchando en segundo plano para conseguir un gran premio

Los antecedentes en África

En la historia de la categoría, se disputaron 24 carreras en el continente africano, en un lapso de tiempo entre 1958 hasta 1993. La actividad estuvo concentrada en dos países: Marruecos y Sudáfrica.

El debut del continente fue en Marruecos en el circuito de Ain Diab. Solo se corrió en una ocasión por un trágico accidente que le costó la vida al piloto Stuart Lewis-Evans. Por esta situación, el GP se trasladó hacia Sudáfrica. En 1962 hasta 1965 se realizaron las carreras en el trazado costero de Prince George’s Circuit.

Luego, el autódromo de Kyalami, situado cerca de Johannesburgo, debutó oficialmente en 1967 y se mantuvo ininterrumpidamente hasta 1985, a excepción de 1981. A causa de la situación política del país, la Fórmula 1 tuvo una ausencia hasta 1992 donde regresó a la agenda internacional con un circuito renovado. El 14 de marzo se disputó la última edición con victoria del francés Alain Prost.