Austin 2025: el día que Franco Colapinto se reveló contra Alpine y superó a Pierre Gasly

El argentino padeció la falta de competitividad y poco pudo hacer para pelear por los puntos.

Para algunos, un acto de rebeldía. Para muchos, una gran muestra de personalidad. La segunda participación de Franco Colapinto en el Circuito de Las Américas (COTA), donde este fin de semana se celebrará el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1, dejó uno de los momentos más recordados y controversiales del argentino en su temporada 2025.

El 19 de octubre de aquel año, el pilarense, que finalizó 17° en la competencia del domingo, fue noticia por desobedecer las órdenes de Alpine en la parte final del gran premio, cuando decidió superar al francés Pierre Gasly. Aunque no cambió en absoluto el resultado global, el accionar de Franco generó una fuerte interna en la escuadra.

La escena ocurrió a pocas vueltas del banderazo a cuadros. Ambos Alpine tuvieron una carrera complicada, dado el crítico momento competitivo que la fábrica atravesó durante esa parte final de calendario, siendo uno de los peores equipos de la parrilla.

¡COLAPINTO SUPERÓ A GASLY! En el cierre de la carrera, Franco sobrepasó a su compañero y finalizó 17º en Austin. 📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium https://t.co/8CkPycoatg — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2025

Colapinto y Gasly peleaban por las últimas posiciones de la carrera. Franco, que contaba con neumáticos más frescos, se acercó a su coequiper y comenzó a atacar su posición. En ese momento, desde boxes, llegó la orden para el pilarense de no superar al francés.

Mientras tanto, el brasileño Gabriel Bortoleto, de Sauber, aprovechaba la lentitud que ocasionaba Gasly en la marcha de ambos Alpine, presionaba desde atrás y amenazaba con superar a los dos autos de la escudería francesa. Aún en ese escenario, desde los boxes insistieron en que se mantuvieran las posiciones.

La respuesta de Colapinto por radio dejó en evidencia su desacuerdo con lo que venía desde Alpine: “¿Qué? ¿Mantener posiciones? Pero si va lento”, expresó el piloto, que consideraba que tenía más velocidad para intentar una maniobra.

Finalmente, Franco hizo caso omiso a la orden y se tiró por adentro en la primera curva durante la vuelta 54 de las 56 previstas. La maniobra fue efectiva y le permitió quedar por delante de Gasly, en el 17° puesto. Sí, una orden de equipo peleando en el fondo de la clasificación; una decisión de equipo totalmente absurda en un contexto semejante.

¿Cuál fue el argumento de Alpine para emitir la orden? Administrar el combustible de sus dos autos y controlar el desarrollo de las últimas vueltas, con los líderes de la carrera acercándose para sacarles una vuelta. Por eso, se consideraba necesario evitar una pelea interna que pudiera complicar el cierre de la competencia.

Sin embargo, Colapinto defendió su decisión al explicar que tenía más ritmo que Gasly y que la presión de Bortoleto representaba un riesgo para ambos. Pero Steve Nielsen, director ejecutivo de Alpine, reconoció que el equipo estaba decepcionado por lo ocurrido y dejó en claro que las instrucciones del muro debían cumplirse. Además, anticipó que el episodio sería revisado y tratado internamente.