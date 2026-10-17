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Avellaneda tiembla con el clásico siestero Racing vs. Independiente: formaciones, hora y TV

Se verán las caras el domingo a las 14:45. La Academía va por el milagro de meterse entre los ocho. El Rojo está adentro, pero séptimo y sin margen de error.

Redacción

Por Redacción

Los colosos de Avellaneda se cruzan en el Cilindro. Será un duelo de necesitados. (Archivo Clarín Fotografía)

Los colosos de Avellaneda se cruzan en el Cilindro. Será un duelo de necesitados. (Archivo Clarín Fotografía)

En el estadio Presidente Perón, Racing e Independiente le dará forma a un nuevo clásico. Los dos llegan muy necesitados y prometen emociones en el inusual horario de las 14:45. Sí, en el horario de la siesta, los colosos de Avellaneda irán por una alegría en la fecha 13 del torneo Clausura de la Liga Profesional.

La Academia viene de caer 2-0 ante Belgrano en casa y su crisis parece no tener fin. Perdió cinco de los últimos siete partidos y no encuentra el rumbo, tal es así que tiene apenas 11 puntos y está a 7 unidades de los puestos de clasificación a los playoffs. En la previa, Chirola Romero, DT interino luego de la salida de Juan Pablo Vojvoda, duda entre Ulises Ortegoza o Matías Zaracho para la zona media.

El Rojo también llega muy cuestionado por sus hinchas, principalmente porque aún no ganó en el Libertadores de América. Sin embargo, acumula 18 unidades y comienza la fecha en el séptimo puesto. Jadson Viera, el DT con buenos números de visitante, también sostiene una incógnita y está en la zona de la delantera: sostiene a Luciano Cabral o le da otra chance a Matías Abaldo.

Formaciones, hora y TV

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza o Matías Zaracho, Tomás Conechny; Lautaro Diaz, Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala o Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo o Luciano Cabral. DT: Jadson Viera


Árbitro: Facundo Tello. VAR: Germán Delfino

Estadio: Cilindro de Avellaneda

Hora: 14:45
TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium


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En el estadio Presidente Perón, Racing e Independiente le dará forma a un nuevo clásico. Los dos llegan muy necesitados y prometen emociones en el inusual horario de las 14:45. Sí, en el horario de la siesta, los colosos de Avellaneda irán por una alegría en la fecha 13 del torneo Clausura de la Liga Profesional.

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