Avellaneda tiembla con el clásico siestero Racing vs. Independiente: formaciones, hora y TV

En el estadio Presidente Perón, Racing e Independiente le dará forma a un nuevo clásico. Los dos llegan muy necesitados y prometen emociones en el inusual horario de las 14:45. Sí, en el horario de la siesta, los colosos de Avellaneda irán por una alegría en la fecha 13 del torneo Clausura de la Liga Profesional.

La Academia viene de caer 2-0 ante Belgrano en casa y su crisis parece no tener fin. Perdió cinco de los últimos siete partidos y no encuentra el rumbo, tal es así que tiene apenas 11 puntos y está a 7 unidades de los puestos de clasificación a los playoffs. En la previa, Chirola Romero, DT interino luego de la salida de Juan Pablo Vojvoda, duda entre Ulises Ortegoza o Matías Zaracho para la zona media.

El Rojo también llega muy cuestionado por sus hinchas, principalmente porque aún no ganó en el Libertadores de América. Sin embargo, acumula 18 unidades y comienza la fecha en el séptimo puesto. Jadson Viera, el DT con buenos números de visitante, también sostiene una incógnita y está en la zona de la delantera: sostiene a Luciano Cabral o le da otra chance a Matías Abaldo.

Formaciones, hora y TV

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza o Matías Zaracho, Tomás Conechny; Lautaro Diaz, Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala o Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo o Luciano Cabral. DT: Jadson Viera



Árbitro: Facundo Tello. VAR: Germán Delfino

Estadio: Cilindro de Avellaneda

Hora: 14:45

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium



