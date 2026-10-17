Boca y Banfield jugarán la semifinal de la Copa Argentina en Mendoza

Boca se medirá ante Banfield en Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina. (Archivo) Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

Se confirmó que el duelo entre Boca y Banfield por las semifinales de la Copa Argentina se disputará el 14 de noviembre a las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Se trata del primer partido de esta edición del certamen en disputarse en el escenario mendocino.

Dos semanas y media después de que se lleve a cabo el encuentro, el vencedor se medirá en la gran final con el ganador de la otra semi, que enfrentará a Atlético Tucumán y a Platense en el Estadio Padre Martearena de Salta. La definición del título todavía no tiene sede confirmada.

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En el estadio mundialista, con capacidad para 42.500 espectadores, el Xeneize mantiene una buena estadística en la competición: avanzó en seis de las series que disputó y quedó eliminado solo en una, ante Rosario Central por los octavos de final en 2017.

El último antecedente data de una victoria tras una larguísima tanda de penales contra Talleres en 2024.

Por su parte, será la primera vez que el Taladro pise esta cancha en el marco de esta competición. Los dirigidos por Pedro Troglio golearon a Real Pilar en la primera ronda y luego llegaron a esta instancia tachando a San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra desde los doce pasos.

El encuentro se jugará en plena fecha FIFA y por ese motivo Rodolfo Arruabarrena podría perder hasta seis piezas clave: Álvaro Montero, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Lautaro Blanco, Leandro Lozano y Carlos Palacios.

Todos con motivos que invitan a pensar que podrían ser llamados por sus respectivas selecciones.