Biguá festejó en Cinco Saltos y sigue como único líder en el PreFederal Ascenso de básquet

Biguá demostró que es el equipo más regular del torneo, venció a Cinco Saltos (77-66) de visitante y sigue como único líder del torneo PreFederal Ascenso de básquet. En los otros dos partidos de la séptima fecha hubo festejos locales: Del Progreso superó a Cipolletti (90-71) y Centenario hizo lo propio con Unión Alem Progresista (80-68).

Con estos resultados, los Verdes de Neuquén mandan con 13 puntos (6-1), Del Progreso y Unión son escoltas con 12 (6-2) y más atrás aparecen Centenario (10, 3-4), Cipolletti (8, 1-6) y Cinco Saltos (8, 1-6).

Goleo repartido para asegurar la punta

Aunque Cinco Saltos tuvo un buen segundo cuarto y pasó al frente antes del descanso (40-35), Biguá fue el gran protagonista del juego y lo ratificó con un cierre perfecto. Se quedó con el último parcial por 23-10 y viajó con la victoria a Neuquén. Sin estelares, pero con goleo repartido, los mejores fueron Federico Gamero (14), Mateo Jankowski (12), Agustín Jankowski (12) y David Véliz, quien firmó un doble-doble con 12 puntos y 12 rebotes. Nazareno López Galluci y Sebastián Bernasconi, con 15 cada uno, fueron los destacados en el Tricolor.

Del Progreso, con un Maranguelo colosal

En el Gigante de la calle Maipú, Del Progreso encontró su mejor versión en el segundo cuarto (25-13) y a partir de ahí destrabó el partido contra Cipolletti. Gustavo Maranguello tuvo una noche perfecta y alcanzó una valoración de ¡52!, producto de 24 puntos, 18 rebotes, 5 asistencias, 1 tapa y 5 recuperos. Santiago Pacual fue el socio ideal de Maranga, porque terminó con 23 puntos. En la visita sobresalieron Hugo Caballero y Juan Ignacio Andreotti, con 21 cada uno.

La Colonia lo dio vuelta

Luego de perder el pirmer cuarto por 25-15, Centenario lo dio vuelta y venció a Unión con parciales de 20-12, 20-10 y 25-21. Pablo Almendra fue el goleador de la noche con 28 puntos, seguido de Lucca Brunet (20), Lucas Manis (12) y Lucas Nogueiras (12). En los Magos no alcanzaron las buenas producciones de Simón Lavigne (23) y Manuel Navarro (15).