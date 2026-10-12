Pleno visitante en el Prefederal de básquet y la cima compartida entre Roca y Pérfora

Increíble. Así fue la novena fecha del torneo PreFederal de básquet, con cuatro impactos en condición de visitante. Deportivo Roca fue pura solidez ante Petrolero Argentino y le ganó en La Cueva por 75-62; mientras que Pérfora se quedó con un duelo tremendo contra Independiente, en La Caldera, por 77-75. Así, Verdes y Naranjas cuidaron la cima.

Además, Pacífico completó un finde perfecto porque venció a Club Plottier, en El Histórico, por 90-86; y Atlético Regina se llevó triunfazo de El Templo porque bajó a Centro Español por 66-59.

Posiciones: Pérfora y Roca, 16 (7-2), Pacífico y Centro Español, 14 (5-4), Atlético Regina, 13 (4-5); Independiente y Petrolero, 12 (3-6); Club Plottier, 11 (2-7)

Cambiante y final de bandera Verde

Independiente y Pérfora jugaron un partido que fue una moneda al aire. El Verde empezó a toda orquesta (27-10), pero el Rojo lo emparejó (37-43 y 59-60) para llegar con una buena ventaja en el cierre (74-67). Sin embargo, la visita se encendió en el final y lo ganó con un doble de Lucas Mohnen a 5 segundos del cierre.

Pedro Emilio terminó con 11 puntos y fue importante para el Verde. (Oscar Livera)

Carlos Paredes alcanzó una valoración de 30 (19 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias), pero no fue suficiente y Enzo Nieva también anotó 19 en el Rojo. En el vencedor sobresalieron Mohnen (23), Nahuel Vicentín (13 y 10 rebotes) y Julián Ruiz (12 y 10 asistencias).

Roca, un relojito en La Cueva

Deportivo Roca llegó a Plaza Huincul con el objetivo de sostener su lugar en la vanguardia y lo cumplió de manera impecable, porque ganó todos los cuartos: 21-17, 18-16, 14-12 y 22-17. Así, con la solidez como estandarte, logró su séptima victoria en 9 fechas.

Martín Fagotti fue el goleador del Depo con 17 y otra vez hubo doble-doble de Matías Alluchón, con 16 y 10 rebotes. También sobresalieron Lucas Villanueva (11) y Benjamín López, con 10 rebotes. Marco Roumec anotó 19 en el local. Roca terminó con un alto 58% (21-36) en lanzamientos de dos y esa fue una de las claves del éxito.

El Decano completó un perfecto 2/2

Pacífico completó un fin de semana perfecto para meterse en el cuarteto de punta del torneo. Con mucho goleo, se sacó de encima a Club Plottier. Los parciales: 22-17, 43-39 y 59-63. En el último se prendieron en el palo por palo, salieron 27-27 y el Deca se llevó la mejor parte, a partir de un alto porcentaje en triples (53%, con 10-19). También le cobraron ocho personales menos que el local (18-26).

Augusto Duarte anotó 26 puntos y alcanzó una valoración de 31, y estuvo muy bien acompañado por Exequiel Sánchez (20) y Franco Chiabotto (15). En el local estuvo el goleador del juego, Benjamín Loncón (27), seguido de Joaquín Morandini (17) y Leandro Tapia (13).

El Albo sorprendió en El Templo

Centro Español dejó pasar una gran chance ante su gente y además completó un 0-2 en la doble fecha ante un Atlético Regina que se plantó y logró un triunfazo, con parciales de 24-17, 37-31 y 52-47.

La clave pasó por los tres jugadores que terminaron en doble-doble, Elías Iñiguez (22 y 10 rebotes), Marcos Revello (13 y 10) y Martín Chervo (11 y 11). En el local se destacaron Emilio Santana y Quimey Acosta, con 18 y 15 puntos, respectivamente.