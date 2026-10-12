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Pleno visitante en el Prefederal de básquet y la cima compartida entre Roca y Pérfora

El Depo le ganó a Petrolero de principio a fin (75-62) y el Verde se quedó con un partido increíble ante Independiente (77-75). Además, Regina sorprendió a Español en El Templo (66-59) y Pacífico a Club Plottier (90-86).

Redacción

Por Redacción

Tuti Ruiz fue clave en la gran victoria de Pérfora en La Caldera. (Oscar Livera)

Tuti Ruiz fue clave en la gran victoria de Pérfora en La Caldera. (Oscar Livera)

Increíble. Así fue la novena fecha del torneo PreFederal de básquet, con cuatro impactos en condición de visitante. Deportivo Roca fue pura solidez ante Petrolero Argentino y le ganó en La Cueva por 75-62; mientras que Pérfora se quedó con un duelo tremendo contra Independiente, en La Caldera, por 77-75. Así, Verdes y Naranjas cuidaron la cima.

Además, Pacífico completó un finde perfecto porque venció a Club Plottier, en El Histórico, por 90-86; y Atlético Regina se llevó triunfazo de El Templo porque bajó a Centro Español por 66-59.

Posiciones: Pérfora y Roca, 16 (7-2), Pacífico y Centro Español, 14 (5-4), Atlético Regina, 13 (4-5); Independiente y Petrolero, 12 (3-6); Club Plottier, 11 (2-7)

Cambiante y final de bandera Verde

Independiente y Pérfora jugaron un partido que fue una moneda al aire. El Verde empezó a toda orquesta (27-10), pero el Rojo lo emparejó (37-43 y 59-60) para llegar con una buena ventaja en el cierre (74-67). Sin embargo, la visita se encendió en el final y lo ganó con un doble de Lucas Mohnen a 5 segundos del cierre.

Pedro Emilio terminó con 11 puntos y fue importante para el Verde. (Oscar Livera)

Carlos Paredes alcanzó una valoración de 30 (19 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias), pero no fue suficiente y Enzo Nieva también anotó 19 en el Rojo. En el vencedor sobresalieron Mohnen (23), Nahuel Vicentín (13 y 10 rebotes) y Julián Ruiz (12 y 10 asistencias).

Roca, un relojito en La Cueva

Deportivo Roca llegó a Plaza Huincul con el objetivo de sostener su lugar en la vanguardia y lo cumplió de manera impecable, porque ganó todos los cuartos: 21-17, 18-16, 14-12 y 22-17. Así, con la solidez como estandarte, logró su séptima victoria en 9 fechas.

Martín Fagotti fue el goleador del Depo con 17 y otra vez hubo doble-doble de Matías Alluchón, con 16 y 10 rebotes. También sobresalieron Lucas Villanueva (11) y Benjamín López, con 10 rebotes. Marco Roumec anotó 19 en el local. Roca terminó con un alto 58% (21-36) en lanzamientos de dos y esa fue una de las claves del éxito.

El Decano completó un perfecto 2/2

Pacífico completó un fin de semana perfecto para meterse en el cuarteto de punta del torneo. Con mucho goleo, se sacó de encima a Club Plottier. Los parciales: 22-17, 43-39 y 59-63. En el último se prendieron en el palo por palo, salieron 27-27 y el Deca se llevó la mejor parte, a partir de un alto porcentaje en triples (53%, con 10-19). También le cobraron ocho personales menos que el local (18-26).

Augusto Duarte anotó 26 puntos y alcanzó una valoración de 31, y estuvo muy bien acompañado por Exequiel Sánchez (20) y Franco Chiabotto (15). En el local estuvo el goleador del juego, Benjamín Loncón (27), seguido de Joaquín Morandini (17) y Leandro Tapia (13).

El Albo sorprendió en El Templo

Centro Español dejó pasar una gran chance ante su gente y además completó un 0-2 en la doble fecha ante un Atlético Regina que se plantó y logró un triunfazo, con parciales de 24-17, 37-31 y 52-47.

La clave pasó por los tres jugadores que terminaron en doble-doble, Elías Iñiguez (22 y 10 rebotes), Marcos Revello (13 y 10) y Martín Chervo (11 y 11). En el local se destacaron Emilio Santana y Quimey Acosta, con 18 y 15 puntos, respectivamente.


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PreFederal de básquet

Increíble. Así fue la novena fecha del torneo PreFederal de básquet, con cuatro impactos en condición de visitante. Deportivo Roca fue pura solidez ante Petrolero Argentino y le ganó en La Cueva por 75-62; mientras que Pérfora se quedó con un duelo tremendo contra Independiente, en La Caldera, por 77-75. Así, Verdes y Naranjas cuidaron la cima.

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