Biguá peleó hasta el final, pero no pudo con Quilmes en su segundo partido de la Liga Femenina

Biguá tuvo su esperado debut en El Nido y perdió ante Quilmes de Mar del Plata, en su segunda presentación en la Liga Femenina de básquet. Las Ceverceras, que el día anterior habían caído ante Independiente, se recuperaron y ganaron por 75-64. Las dirigidas por Javier Ielmino pelearon hasta el final, pero no pudo llegar la primera victoria de la temporada en la zona C.

El primer cuarto fue muy disputado, con escasa efectividad en la zona pintada. El conjunto local logró sacar una pequeña diferencia y cerró el período arriba 20-18. En el segundo, el local aflojó y las marplatense lo aprovecharon, ganaron 16-10 y se fueron al descanso en ganancia.

Final abierto y victoria visitante

En el tercer período, el desgaste físico del visitante parecía una oportunidad para el conjunto neuquino. Sin embargo, los errores en el traslado y la falta de efectividad le impidieron aprovechar esa situación. Biguá ganó el parcial por 19-16 y redujo la diferencia a un punto (49-50).

El último cuarto comenzó con el resultado abierto, pero Quilmes inclinó el partido a su favor, con el aporte de Maitena Merino, ex Biguá, quien terminó con 12 puntos. Las visitantes se quedaron con el parcial por 25-15 y sellaron la victoria.

Las destacadas

Juana Barrionuevo fue la máxima anotadora del conjunto visitante con 16 puntos, mientras que Agustina Jourdheuil, elegida MVP del encuentro, se destacó en el local con 19 tantos. En las vencedoras también se lucieron Micaela Sancisi y Gisel Botta, con 15 y 13; mientras que en las dueñas de casa, Julieta Tell y Clara Della Rosa alcanzaron 10 puntos cada una. Con este resultado, Biguá está 0-2 y Quilmes, 1-2 en la zona Sur (C).