Imparables: Deportivo Roca lo dio vuelta en el Viejo Ramírez y Pérfora fue letal en el Piti Claris

Matías Alluchón jugó otro gran partido en el Depo, que se llevó un triunfazo de Neuquén. (Oscar Livera)

Pasan las fechas, ya se llegó a los dos dígitos y no hay con qué darle a Deportivo Roca y Pérfora, que siguen en lo más alto de PreFederal y en esta ocasión festejaron ante sus escoltas. El Depo rompió el invicto de Pacífico en el Viejo Ramírez y lo superó 88-77 en tiempo extra, mientras que el Verde se quedó con un partidazo ante Centro Español (98-90) en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul.

Los otros dos juegos fueron para los locales. Club Plottier venció a Independiente (63-60) en El Histórico y Atlético Regina consiguió la más holgada de las victorias de la jornada, ante Petrolero Argentino, en La Calderita. Fue 79-51. Estos resultados dejaron la tabla marcada en tres, antes de la fecha clásica y de encarar los últimos seis juegos de la etapa regular.

El Depo, gran reacción y mejor tiempo extra

Deportivo Roca se llevó un triunfazo de Neuquén, porque siempre estuvo abajo en el marcador, nunca se rindió y al final tuvo su premio. 26-12, 36-30 y 60-50 terminaron los tres primeros parciales, el Depo ganó 21-11 el último y fue letal en el suplementario, al ganarlo 17-6.

En medio de un rendimiento muy regular, los mejores fueron Matías Alluchón (22), Adolfo García Barros (16 más 9 rebotes) y Benjamín López (16). Francisco González (21), Augusto Duarte (15) y Franco Chiabotto (13 y 16 rebotes) sobresalieron en el dueño de casa. Si de claves se trata, la visita tuvo 10 recuperos más (13-3) y el local casi duplicó al Naranja en pérdidas (15-8).

Fito García Barros hizo un gran partido y casi firma un doble-doble. (Oscar Livera)

Palo por palo y triunfazo de Pérfora

Pérfora y Centro Español dieron espectáculo en Plaza Huincul y el Verde se quedó con la mejor parte. Con algo goleo, el líder prevaleció a partir del segundo cuarto y estos fueron los parciales: 26-26, 56-45 y 70-65.

En medio de ese intenso palo por palo, los mejores del local fueron Lucas Mohnen (24), Pedro Emilio (20) y Julián Ruiz, con 14 puntos y 16 asistencias, para alcanzar otra alta valoración de 36. Franco Pennacchiotti, con su clásico doble-doble (21 y 11 rebotes), Quimey Acosta (20) y Emilio Santana 17 resultaron los destacados en la visita.

Vuelo bajo y ganancia de Plottier

En un duelo clave de la zona baja, Club Plottier sumó un gran triunfo sobre Independiente. Hubo bajo goleo (11-16, 29-28) en el arranque y el Rojo tuvo su chante en el tercero (39-45), pero el local sacó 9 en el último (24-15) y festejó ante su gente.

Joaquín Morandini (20), Leandro Tapia (18 y 10) y Angelo Sasso (13) fue otra vez el trío rendidor en el equipo local, mientras que el debutante Franco Alippi anotó 17 para Independiente, seguido de Enzo Nieva (14) y Gino Veronesi (13). Plottier bajó 8 rebotes más, tuvo ocho pérdidas menos (12-20), en dos datos claves del juego.

La noche más tranquila del Albo

Atlético Regina fue categórico ante Petrolero y lo ganó desde que la pelota estuvo en el aire. Los parciales: 28-7, 41-21 y 63-32, en un duelo que no tuvo equivalencias. Elías Iñiguez (19 y 10 rebotes) y Martín Chervo (12 y 13) sobresalieron en el local, mientras que Sebastián Ojeda y Bautista Schwindt, con 9 cada uno, salvaron la ropa en Petro.

Posiciones y próxima

Jugadas 10 fechas, así quedó la tabla de posiciones del PreFederal: Pérfora y Deportivo Roca, 18 puntos (8-2), Atlético Regina, Pacífico y Centro Español, 15 (5-5), Independiente, Club Plottier y Petrolero Argentino, 13 (3-7).

Duelo con gol. Tomás Palacios camino al aro, ante la marca de Fran González. (Oscar Livera)

La próxima fecha será el 23 de octubre, con el tercer capítulo clásico de la temporada y este programa: Roca-Regina, Pacífico-Independiente, Petrolero-Pérfora y Español-Plottier.