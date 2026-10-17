Imparables: Deportivo Roca lo dio vuelta en el Viejo Ramírez y Pérfora fue letal en el Piti Claris
Los líderes del PreFederal no aflojan y se cortan en la cima, con marca de 8-2. Regina y Club Plottier fueron los otros ganadores de la fecha 10.
Pasan las fechas, ya se llegó a los dos dígitos y no hay con qué darle a Deportivo Roca y Pérfora, que siguen en lo más alto de PreFederal y en esta ocasión festejaron ante sus escoltas. El Depo rompió el invicto de Pacífico en el Viejo Ramírez y lo superó 88-77 en tiempo extra, mientras que el Verde se quedó con un partidazo ante Centro Español (98-90) en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul.
Los otros dos juegos fueron para los locales. Club Plottier venció a Independiente (63-60) en El Histórico y Atlético Regina consiguió la más holgada de las victorias de la jornada, ante Petrolero Argentino, en La Calderita. Fue 79-51. Estos resultados dejaron la tabla marcada en tres, antes de la fecha clásica y de encarar los últimos seis juegos de la etapa regular.
El Depo, gran reacción y mejor tiempo extra
Deportivo Roca se llevó un triunfazo de Neuquén, porque siempre estuvo abajo en el marcador, nunca se rindió y al final tuvo su premio. 26-12, 36-30 y 60-50 terminaron los tres primeros parciales, el Depo ganó 21-11 el último y fue letal en el suplementario, al ganarlo 17-6.
En medio de un rendimiento muy regular, los mejores fueron Matías Alluchón (22), Adolfo García Barros (16 más 9 rebotes) y Benjamín López (16). Francisco González (21), Augusto Duarte (15) y Franco Chiabotto (13 y 16 rebotes) sobresalieron en el dueño de casa. Si de claves se trata, la visita tuvo 10 recuperos más (13-3) y el local casi duplicó al Naranja en pérdidas (15-8).
Palo por palo y triunfazo de Pérfora
Pérfora y Centro Español dieron espectáculo en Plaza Huincul y el Verde se quedó con la mejor parte. Con algo goleo, el líder prevaleció a partir del segundo cuarto y estos fueron los parciales: 26-26, 56-45 y 70-65.
En medio de ese intenso palo por palo, los mejores del local fueron Lucas Mohnen (24), Pedro Emilio (20) y Julián Ruiz, con 14 puntos y 16 asistencias, para alcanzar otra alta valoración de 36. Franco Pennacchiotti, con su clásico doble-doble (21 y 11 rebotes), Quimey Acosta (20) y Emilio Santana 17 resultaron los destacados en la visita.
Vuelo bajo y ganancia de Plottier
En un duelo clave de la zona baja, Club Plottier sumó un gran triunfo sobre Independiente. Hubo bajo goleo (11-16, 29-28) en el arranque y el Rojo tuvo su chante en el tercero (39-45), pero el local sacó 9 en el último (24-15) y festejó ante su gente.
Joaquín Morandini (20), Leandro Tapia (18 y 10) y Angelo Sasso (13) fue otra vez el trío rendidor en el equipo local, mientras que el debutante Franco Alippi anotó 17 para Independiente, seguido de Enzo Nieva (14) y Gino Veronesi (13). Plottier bajó 8 rebotes más, tuvo ocho pérdidas menos (12-20), en dos datos claves del juego.
La noche más tranquila del Albo
Atlético Regina fue categórico ante Petrolero y lo ganó desde que la pelota estuvo en el aire. Los parciales: 28-7, 41-21 y 63-32, en un duelo que no tuvo equivalencias. Elías Iñiguez (19 y 10 rebotes) y Martín Chervo (12 y 13) sobresalieron en el local, mientras que Sebastián Ojeda y Bautista Schwindt, con 9 cada uno, salvaron la ropa en Petro.
Posiciones y próxima
Jugadas 10 fechas, así quedó la tabla de posiciones del PreFederal: Pérfora y Deportivo Roca, 18 puntos (8-2), Atlético Regina, Pacífico y Centro Español, 15 (5-5), Independiente, Club Plottier y Petrolero Argentino, 13 (3-7).
La próxima fecha será el 23 de octubre, con el tercer capítulo clásico de la temporada y este programa: Roca-Regina, Pacífico-Independiente, Petrolero-Pérfora y Español-Plottier.
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