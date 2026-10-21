Biguá va por su primera victoria en la Liga Femenina de básquet: recibe a Unión Bahía en El Nido

Que la tercera sea la vencida. Ese es el objetivo de Biguá en la Liga Femenina de básquet y tratará de cumplirlo este jueves 22 de octubre, a las 21:30, cuando reciba a Unión Bahía, por la tercera fecha de la Conferencia Sur. Las neuquinas, que presentaron batalla en los duelos ante Independiente y Quilmes, irán por la recuperación ante su gente y está claro que deberán ajustar algunos detalles para festejar por primera vez en la temporada.

Tanto en La Caldera como en casa, las dirigidas por Javier Ielmini tuvieron buenos pasajes, aunque le faltó regularidad y concentración en los momentos claves. Ante las Rojas terminaron con números muy parejos (tres cuartos de 16 puntos y otro de 15), aunque fallaron en defensa. Conta las Cerveceras, fue más cambiante, con niveles altos en los cuartos 1 y 3, pero errores en los pares, especialmente en el que definió la historia (15-25).

Una nueva Biguala

En Biguá se producirá el debut de Florencia Ortiz, una perimetral con pasado en Riachuelo, Gorriones y Ameghino, y paso reciente por el básquet de Ecuador, con la camiseta de Iccan de Macas. Con su llegada, Ielmini tendrá una buena opción de recambio, tanto en ofensiva como en defensa.

Florencia Ortiz debutará con la camiseta de Biguá. (Archivo)

En los primeros juegos, hubo rendimientos altos en Agustina Jourdheuil, Catalina Taño y Clara Della Rosa, tres piezas que se perfilan para ser fundamentales en la temporada. Ahora se sumará experiencia con Ortiz.

Clara Della Rosa es clave en el juego interno de las neuquinas. (LFB)

Así llega Unión Bahía

Unión Bahía también disputará su tercer juego de la temporada y será el primero en condición de local. Perdió en el debut ante el poderoso Boca (67-38) y se recuperó ante Peñarol con un claro 71-58. Amparo Althabe (15 puntos), Ileana Corvalán (14) e Isabella Roldán (12) fueron las más efectivas en el primer éxito del equipo orientado por Julián Torcuato.