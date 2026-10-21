Cipolletti-San Martín de Formosa, la histórica final del Federal A que movilizará 300 millones de pesos

La elección de San Francisco no fue casualidad. Es una ciudad que multiplicó las actividades deportivas en los últimos tiempos. (La Opinión de Rafaela)

San Francisco fue el lugar elegido para la gran final del Federal A entre Cipolletti y San Martín de Formosa y la decisión del Consejo Federal de AFA tuvo que ver con una movida turística y deportiva que sueña la ciudad del norte de Córdoba. Así lo sienten los funcionarios de la ciudad, que esperan un fin de semana inolvidable.

Más allá de la definición del certamen, el encuentro podría generar un movimiento cercano a los 300 millones de pesos, de acuerdo a un informe de La Voz de San Justo. Será la primera vez que el estadio Juan Pablo Francia sea sede de un partido de esta magnitud y está claro que se abre una gran oportunidad para hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y proveedores locales.

Números sobre la mesa

Los recursos y servicios necesarios para organizar y garantizar la seguridad del partido implican un desembolso estimado de 63.174.000 que quedaría en la economía local. El cálculo incluye policía, bomberos, seguridad privada, ambulancias, médico deportólogo y alquiler de vallas, entre otros rubros.

Si bien es cierto que la recuadación será para los clubes, todo lo que ocurra alrededor del partido será en beneficio de los organizadores locales. Hasta el momento, Cipolletti vendió más de la mitad de los 4.000 tickets disponibles, mientras que los cálculos previos sostienen que San Martín tendrá alrededor de 1.500 hinchas en su sector. De cumplirse esa proyección habrá un movimiento de plata que rondará los 200 millones.

Las cifras son estimaciones y no incluyen plenamente lo que los hinchas podrían destinar a alojamiento, alquiler de viviendas, gastronomía, transporte, compras y otros servicios. El volumen final dependerá de la venta efectiva de localidades, sostiene el informe.

La palabra oficial

El secretario de Gobierno, Raúl Angonoa, sostuvo que la elección responde a un trabajo sostenido para consolidar a la ciudad como sede de acontecimientos importantes. “Recibir la final para definir al campeón del Argentino A no hace otra cosa que ratificar el rumbo del trabajo que venimos realizando en nuestra ciudad, que nos permite destacarnos en la organización de eventos y espectáculos de primer nivel. Una vez más estamos convencidos de que estaremos a la altura de este desafío”, afirmó el funcionario.

En la nota resaltan además el avance de San Francisco en cuanto a espectáculos deportivos, con competencias de rally, vóley, pádel, boxeo, artes marciales, arquería y carreras de calle, como la media maratón San Francisco Corre 21K. También se destacan el encuentro Nacional de Baby Fútbol y torneos con delegaciones de distintas provincias. La memoria de gestión municipal de 2026 registra más de 174 eventos realizados y está claro que esta final es de los más impostantes.

Info: La Voz de San Justo