Boca visita a Vasco da Gama en el Maracaná por las semifinales de la Copa Sudamericana: formaciones, hora y TV

Miguel Merentiel le ganó la pulseada a Enner Valencia y será titular en la revancha ante Vasco da Gama. (Foto: FOTOBAIRES)

Boca buscará dar vuelta la serie ante Vasco da Gama este martes desde las 21:30, cuando visite al conjunto brasileño en el Maracaná por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro tendrá el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y será transmitido por DSports (canal 109 de Flow).

Tras caer 1-0 en la ida, el Xeneize necesita ganar por un gol para forzar los penales o por una diferencia mayor para avanzar directamente a la final.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega envalentonado tras vencer a Talleres el viernes, resultado que le permitió quedar en lo más alto de la tabla anual. Ahora buscará trasladar ese envión al plano internacional y remontar la serie en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

La duda de Arruabarrena: ¿arriesga a Leandro Paredes?

La principal incógnita pasa por la presencia de Leandro Paredes. El capitán sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho el viernes 9 de octubre, pero quiere estar en este partido decisivo y busca acelerar los plazos de recuperación.

«Él quiere estar, pero hay un riesgo», reconoció Arruabarrena este lunes en una rueda de prensa. El entrenador y el mediocampista definirán su situación en las horas previas al encuentro. Si juega, Paredes compartiría la mitad de la cancha con Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.

Si finalmente va al banco de los suplentes, el Vasco evalúa distintas alternativas. Rodrigo Battaglia, quien volvió a completar un partido ante Talleres después de más de ocho meses fuera por una lesión en el tendón de Aquiles, podría meterse entre los titulares. Otra opción es incluir a Carlos Palacios en el mediocampo para darle al equipo un perfil más ofensivo.

En el resto de la formación habría pocas dudas. Álvaro Montero ocuparía el arco, mientras que la defensa estaría integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo «Jagger» Herrera y Lautaro Blanco.

Por último, Arruabarrena apostaría por tres delanteros. Miguel Merentiel, que perdió la titularidad ante Enner Valencia en la ida y viene de marcar ante Talleres, y Leonel Flores serían fijas. El último lugar se lo disputarían Alan Velasco y Sebastián Villa, quienes también aceleraron las recuperaciones de sus respectivas lesiones para llegar a la revancha.

Vasco da Gama también llega con una preocupación

Del lado brasileño, Vasco da Gama viene de perder el sábado ante San Pablo por la fecha 31 del Brasileirao, en un partido en el que Pedro Emanuel dispuso una mayoría de titulares.

Además, el conjunto carioca terminó el encuentro con una duda en la defensa: el lateral derecho Paulo Henrique sintió una molestia muscular y no salió a jugar el segundo tiempo. En su lugar ingresó José Luis Rodríguez, aunque el entrenador lo esperará hasta último momento.

En la otra llave, el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez goleó 3-0 a Montevideo City Torque en el primer partido y este miércoles definirán al segundo finalista en Uruguay.

Formaciones, hora y TV

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa; Adson, Thiago Mendes, Alan Lescano, Jair; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora: 21:30.

TV: DSports. (Canal 109 de Flow)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Estadio: Maracaná