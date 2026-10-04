Centro Español-Deportivo Roca, el partido de la fecha en el PreFederal de básquet

Pasó la segunda fecha clásica y los dos que festejaron de visitante, Centro Español (10) y Deportivo Roca (11), se verán las caras este domingo en la séptima jornada del PreFederal de básquet. Será en El Templo de Plottier y asoma como el partido más destacado del programa, porque el Naranja arriesgará la cima ante el único escolta.

El otro líder, Pérfora (11) también saldrá a la ruta y se presentará en la cancha de Club Plottier (7), que necesita salir del fondo de las posiciones. La jornada se completará con Petrolero (8) vs. Pacífico (9), en La Cueva, dos que vienen de perder sus clásicos; y Atlético Regina (8) vs. Independiente (8), que llegan con idéntico registro.

Godoy Vega y Morandini volverán a encontrarse en El Histórico de Plottier. (Archivo Matías Subat)

Jornada clave, arriba y abajo

Con ocho derbys disputados y la adrenalina que genera, los equipos se enfocarán ahora en el cierre de la primera rueda, y este capítulo 7 será clave, tanto en la zona alta como en la baja. En ese contexto, el duelo entre Español y Roca es vital para la pelea del uno. El quinteto Gallego está en alza y sacó chapa luego de la agónica victoria ante Independiente en tiempo extra, mientras que el Depo tuvo el mejor arranque de los últimos años.

En el medio hay dos cruces directos en esa pelea por el 4, que asegura localía de play offs. Por eso, los ganadores de los duelos Petro-Pacífico y Regina-Independiente se meterán de lleno en esa lucha. El duelo de extremos tiene a Pérfora como favorito, aunque Plottier cuenta con potencial para dar el golpe.

El programa de la séptima fecha

Domingo 4 de octubre

A las 20

Petrolero Argentino-Pacífico, La Cueva

A las 20:30

Atlético Regina-Independiente, La Calderita

Centro Español-Deportivo Roca, El Templo Club Plottier-Pérfora, en El Histórico