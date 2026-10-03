Franco Colapinto va por la remontada en el Gran Premio de Bahréin a disputarse en Malasia

El piloto argentino irá por la remontada desde las 4 de la madrugada argentina.

Nada por perder, mucho por ganar. El argentino Franco Colapinto irá por la «operación remontada» en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, a disputarse en la madrugada de domingo en el circuito internacional de Sepang, en Malasia.

Desde las 4 del domingo, el piloto de Alpine procurará remar desde el fondo de la grilla tras las penalizaciones sufridas y poder encaminar una buena competencia en el trazado malayo, sede de la decimosexta cita de la temporada.

Franco clasificó 15°, sin registrar tiempo en la Q2 (no registró vuelta rápida, habida cuenta que sería prácticamente inútil); resultado que finalmente quedó sin efecto tras los quince puestos de penalidad sufridos por el pilarense.

En definitiva, el pilarense partirá 21°, por delante del británico Arvid Linblad (Racing Bulls), también penalizado por cambio de elementos en su impulsor.

With @FranColapinto starting from the back tomorrow, we knew what we were up against today…



Only looking ahead to tomorrow 👊 pic.twitter.com/JQ660LxGC7 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 3, 2026

A los cinco puestos impuestos tras el error cometido el pasado fin de semana en Bakú, se le sumaron diez posiciones para la grilla por haber excedido el límite permitido de motores de combustición interna; elemento que, considerando la sanción previa, Alpine decidió reemplazar pensando en las futuras competencias. Tarde o temprano tenía que suceder…

Desde la Pole Position largará el neerlandés Max Verstappen con su Red Bull. El tetracampeón no lograba ser el más veloz en clasificación desde Abu Dhabi 2025. A su lado, replicando viejas y memorables batallas, largará el inglés Lewis Hamilton con su Ferrari.

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), puntero del certamen, lo hará desde el 3° lugar tras la penalidad de cinco puestos sufrida por Isack Hadjar, que había clasificado detrás de su coequiper.

La competencia en el circuito Sepang, primera vez en la Fórmula 1 desde 2017, se largará a las 4 am y se desarrollará a un total de 56 giros.