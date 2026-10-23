Cerúndolo mostró su mejor versión y está en las semifinales del ATP 250 de Bruselas

Francisco Cerúndolo, el único argentino en carrera en los diferentes torneos en el circuito profesional, logró una cómoda victoraia ante el francés Clement Chidekh (152), por 6-2 y 6-4, y se metió en las semifinales del ATP 250 de Bruselas. Número 21 del planeta, el porteño sueña con su tercer titulo 2026 en la recta final de la temporada.

Pese a la diferencia de ranking y realidad, no era un partido sencillo para Fran en la previa, ya que el europeo, quien arribó al cuadro principal proveniente de la clasificación, venía de lograr dos increíbles victorias contra Botic Van de Zandschulp (38°) y ante Jacob Fearnley (87°). Sin embargo, el mayor de los Cerúndolo lo borró de la cancha.

En un primer set que duró menos de media hora, y producto de dos quiebres, lo abrochó con un contundente 6-2, sin sufrir oportunidades de break en contra. En el segundo, pese a contar con varias chances, el albiceleste apenas rompió el servicio rival una vez (en seis opciones) y le permitió a Clement maquillar el score final.

70 victorias en superficies rápidas

Con la victoria ante Chidekh, Fran Cerúndolo conquistó su festejo número 70 en su carrera en superficies rápidas. Se ubica en el octavo lugar en la historia del tenis argentino, detrás de Juan Martín del Potro (311), David Nalbandian (187), Juan Ignacio Chela (121), Diego Schwartzman (120), Guillermo Vilas (107), Guillermo Cañas (98) y Juan Mónaco (96).

De todos modos, la gran meta de Fran es conquistar su tercer título en la temporada, y el primero en esta superficie, luego de los conseguidos en Buenos Aires y en Queen’s. En la próxima ronda, aguarda por Tallon Griekspoor (60°) o Jiri Lehecka (20°).