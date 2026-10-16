Cipo arma el operativo para la revancha con Alvarado: ¿juega con cuatro o cinco en el fondo?

Luna tiene una chance de meterse entre los titulares, si el DT apuesta por un 4-4-2. (Archivo Oscar Livera)

Mientras el club atraviesa un momento festivo, el plantel de Cipolletti está enfocado en los 90 minutos del domingo (a las 15:30 en el Minella), que definirán al finalista del Federal A, por el primer ascenso de la temporada. Con el 1-0 en La Visera, el Albinegro le tiró toda la presión a Alvarado, que aguarda, agazapado, en Mar del Plata.

Por lo ocurrido en el primer duelo, se espera un juego de alta tensión, jugado al límite y con dientes apretados. Cipo sabe que tiene ventaja mínima y que cualquier victoria del local lo deja afuera por la ventaja deportiva, y ante eso, la resistencia será determinante. Y el número de defensores, también.

Fabián Enriquez nunca dio a conocer un once titular con anticipación y en un momento como este, no cambiará sus formas. Siempre miró de reojo al rival y a partir de ahí, eligió. Mal no le fue, porque el Albinegro hizo una gran campaña y siempre asomó en las difíciles.

Rotación y varios sistemas

El DT rotó de manera permanente y en esta ocasión, ante la ausencia por expulsión de Federico Acevedo, no sería extraño que apueste por 5-3-2. Es un dibujo que le dio resultados y que asoma como ideal para plantarse en esa estancia que es el Minella.

Si esto se confirma, siempre sobre la hora del juego, los once que saldrán a buscar la clasificación a la gran final serán Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Andrés Almirón y Nicolás Peralta.

El que hace fuerza para meterse entre los titulares es Nahuel Luna y ahí podrían aparecer dos opciones. Sostener el 5-3-2, con Almirón retrasado (saldría Trejo) o bien arriesgar un poco más con Trejo adentro, Piro como relevo y un 4-4-2.

“Lo vamos a ir a buscar”, avisó Enríquez después del 1-0. Cualquiera sea la táctica, será vital tener protagonismo en el partido. Pelearlo y mirar el arco rival. Romper el cero, también en la revancha, sería una situación ideal, aunque Alvarado ya demostró que es un equipo duro y sólido atrás. Las cartas están echadas, el Albinegro hizo los deberes y habrá que ver si con eso le alcanzará para cerrar la historia en los segundos 90 minutos de un duelo apasionante.