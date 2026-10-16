Cipo arma el operativo para la revancha con Alvarado: ¿juega con cuatro o cinco en el fondo?
El Albinegro llega a Mar del Plata con ventaja mínima y la ventaja deportiva es para el rival. Enríquez definirá la formación el día del partido.
Mientras el club atraviesa un momento festivo, el plantel de Cipolletti está enfocado en los 90 minutos del domingo (a las 15:30 en el Minella), que definirán al finalista del Federal A, por el primer ascenso de la temporada. Con el 1-0 en La Visera, el Albinegro le tiró toda la presión a Alvarado, que aguarda, agazapado, en Mar del Plata.
Por lo ocurrido en el primer duelo, se espera un juego de alta tensión, jugado al límite y con dientes apretados. Cipo sabe que tiene ventaja mínima y que cualquier victoria del local lo deja afuera por la ventaja deportiva, y ante eso, la resistencia será determinante. Y el número de defensores, también.
Fabián Enriquez nunca dio a conocer un once titular con anticipación y en un momento como este, no cambiará sus formas. Siempre miró de reojo al rival y a partir de ahí, eligió. Mal no le fue, porque el Albinegro hizo una gran campaña y siempre asomó en las difíciles.
Rotación y varios sistemas
El DT rotó de manera permanente y en esta ocasión, ante la ausencia por expulsión de Federico Acevedo, no sería extraño que apueste por 5-3-2. Es un dibujo que le dio resultados y que asoma como ideal para plantarse en esa estancia que es el Minella.
Si esto se confirma, siempre sobre la hora del juego, los once que saldrán a buscar la clasificación a la gran final serán Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Andrés Almirón y Nicolás Peralta.
El que hace fuerza para meterse entre los titulares es Nahuel Luna y ahí podrían aparecer dos opciones. Sostener el 5-3-2, con Almirón retrasado (saldría Trejo) o bien arriesgar un poco más con Trejo adentro, Piro como relevo y un 4-4-2.
“Lo vamos a ir a buscar”, avisó Enríquez después del 1-0. Cualquiera sea la táctica, será vital tener protagonismo en el partido. Pelearlo y mirar el arco rival. Romper el cero, también en la revancha, sería una situación ideal, aunque Alvarado ya demostró que es un equipo duro y sólido atrás. Las cartas están echadas, el Albinegro hizo los deberes y habrá que ver si con eso le alcanzará para cerrar la historia en los segundos 90 minutos de un duelo apasionante.
Comentarios