Los 100 años del Club Cipolletti: brindis, plaqueta, nueva camiseta y sueños «en ascenso»

Cipolletti está de fiesta y no es para menos: cumplió 100 años y atraviesa horas cargadas de emoción, que lógicamente se mezclan con el buen momento del equipo en el torneo Federal A. El Albinegro comenzó con los festejos y este jueves a la tarde-noche se realizó el acto del centenario en la sede del club. Nadie nadie faltó a la cita.

“Es un honor y un placer, nunca imaginé estar acá en este día, como presidente del club en el centenario. Prendemos la velita para la torta y el domingo para ganar en Mar del Plata y traer un regalito para el Día de la Madre”, afirmó su presidente Luca Mancini. Es sin dudas, un combo de fechas increíble para un momento muy especial del Albinegro.

La plaqueta de los 100 años quedará para siempre en el club.

La plaqueta de los 100 años y la nueva camiseta

Mancini junto a los integrantes de la comisión directiva, presentaron la plaqueta por los 100 años, junto a la de la fundación del 15 de octubre de 1926, y la del 50° aniversario en 1976. Además, dieron a conocer la camiseta del centenario. Se destaca por el cuello tipo chomba y se la pusieron, entre otros, exjugadores del club como Eduardo Yensen, Omar Perales, Domingo Perilli, Leandro Dómini y Bruno Weisser.

Yensen, Weisser, Perales, Perilli y Dómino, ídolos y referentes a lo largo de la historia Albinegra, con la nueva pilcha.

“Estamos en el centenario y es un momento ideal para el fútbol, lo soñamos, nada es casualidad, los momentos lindos hay que buscarlos. Estamos a un partido de la tan ansiada final, es el sueño de mucha gente”, afirmó Marcelo Bastías, dirigente y referente del fútbol de Cipolletti.

El intendente Rodrigo Buteler no podía faltar a la cita. Apocos días del aniversario 123 de la ciudad, tomó la palabra y dijo que “el sentido de pertenencia que tenemos los cipoleños con la ciudad en gran parte está relacionada con el club”.

La Legislatura de Río Negro reconoció a la institución en sus 100 años con una declaración de interés y después de un minucioso paso a paso, llegó el momento de cortar la torta y brindar. El deseo fue unánime: clasificar a la final del Federal A, en el duro partido del domingo en Mar del Plata. El Albiné ganó 1-0 la ida y saldrá a jugarselá en la revancha.

Mientras tanto, Cipo ya se colgó el cartel de centenario. Y en medio de tanto festejo, pone el foco en varias obras que seguirán con la transformación del club.