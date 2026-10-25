Cipolletti copó San Francisco y juega de «local» en la histórica final del Federal A

Los pronósticos se cumplieron y Cipolletti es local en el Juan Pablo Francia de San Francisco. La hinchada Albinegra copó su lugar en el estadio y las 4.000 personas (tal vez algunas más) que agontaron las entradas hicieron mucho ruido en la gran definición del torneo Federal A, camino a la Primera Nacional.

100% de Cipo, 70% de San Martín. En las tribuntas, la diferencia fue rionegrina.

Mientras el sector de Cipolletti se vio a un ciento por ciente, San Martín sólo ocupó la tribuna de la cabecera y se estima que vendieron entre 2.000 y 2.500 tickets. Sin dudas, la diferencia se notó en el reducto cordobés.

Lo mismo se replicó ante la mayor cantidad de gente en el duelo de cánticos. La hinchada de Cipo se escucho de manera constante, incluso en la colorida previa, con el luto y nieve presente en cada rincón de la ciudad cordobesa.