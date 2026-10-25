Cipolletti pierde con San Martín de Formosa y va por la remontada en la final por el ascenso

Matías Vega, enviado especial a San Francisco

Cipolletti pierde 1 a 0 en la gran final por el ascenso contra San Martín de Formosa en la cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco.

El primer tiempo fue parejo y los dos tuvieron tramos de dominio. El Albinegro tuvo las más claras pero los formoseños se fueron arriba al descanso.

En el arranque, Nicolás Peralta tuvo una doble chance, con un derechazo al primer palo que le tapó el arquero, Kevin Humeler y en el rebote, ya con menos ángulo, se le fue afuera.

Las otras dos buenas de Cipo fueron un tiro libre cerrado de Gonzalo Lucero y un remate desde afuera de Andrés Almirón, ambos tapados por Humeler.

Ricardo Tapia avisó en la única en la que pudo ganarle la espalda a Nehuén García. Definió por arriba y Gervasio Núñez no llegó a empujarla por el segundo palo.

Ellos dos, los más experimentados de San Martín, fueron los protagonistas de la jugada que abrió el marcador. Núñez mandó un tiro libre al área, Tapia llegó a peinarla y metió el 1 a 0.

Sin sorpresas en el once, Cipolletti forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristián González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.

En caso de empate en los 90 minutos, el encuentro se definirá por penales. En un principio se acordó jugar con alargue pero el reglamento no lo contempla.

El que gane este partido ascenderá a la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino en la que el Albinegro no juega desde hace 25 años.

El que pierda, tendrá otra chance por el segundo ascenso al sumarse en los cuartos de final de ese otro cuadro y tendrá ventaja deportiva en esa instancia y en las semifinales.