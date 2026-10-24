Cipolletti, la histórica final y la palabra del capitán: “Es una locura lo de la gente”

Matías Vega, enviado especial a San Francisco

Marcos Pérez no salió de las entrañas del club, pero es siente un Albinegro más. Dueño de la cinta de capitán, está listo para gran “batalla” de San Francisco y esta tarde fue la voz de mando en la conferencia de prensa previa al partido de mañana ante San Martín de Formosa, que dará el primer ascenso al Nacional.

“Es una locura lo de la gente de Cipolletti, cómo acompañan al equipo y el empuje que te dan. Estoy muy feliz de recibir ese acompañamiento. Vienen 4.000 personas, esperamos sentirnos locales. Vamos a hacer que se sientan representados”, afirmó Marcos, sentado junto al entrenador Fabián Enríquez, y sus colegas formoseños, Marcelo Rubino y Marcelo Bobadilla, DT y capitán.

Enríquez, Bobadilla, Rubino y Pérez, entrenadores y capitanes antes de lo 90 minutos definitorios. (Luis Amaolo)

De cara al duelo del domingo, Pérez dijo que “es algo muy importante para el club y la carrera de cada uno. Nos preparamos para esto desde principio de año”. Sin dudas, el grupo que estuvo desde el arranque de la temporada se juró llegar hasta las últimas instancias. Sólo falta el último paso.

La palabra del entrenador

Fabián Enríquez tuvo la difícil misión de tomar la posta del Chango Cravero, quien se había ganado al público de Cipo. Con perfil bajo, pero ideas claras, le llegó al plantel y los resultados están a la vista. Ahora, como todos, palpita la final y, claro, sueña con el ascenso.

“Estamos muy contentos con lo que hemos logrado, estamos ante un gran acontecimiento, el club hace tiempo que sueña jugar en esta categoría (por la Primera Nacional)”, explicó el entrenador que era ayudante de Cravero y siguió con el proyecto.

La pelota de la final, que se puede tocar. La pelota se mira y no se toca. (Luis Amaolo)

Fabián sabe que no será una tarea fácil, porque San Martín fue uno de los mejores de la fase regular y además llega con la sangre en el ojo por haber perdido la final hace menos de un año. “Quedan 90 minutos ante un gran equipo, no va a ser nada fácil”, avisó el DT.

Por último se refirió a la presencia de Víctor Manchafico, quien salió lesionado en el duelo ante Alvarado. La decisión de ponerlo o no será minutos antes del partido, pero el DT adelantó que “estuvo trabajando toda la semana y hoy (por ayer) lo hizo a la par del grupo…”