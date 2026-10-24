¡Deje la piel, Albinegro!: formaciones, hora y dónde ver la final Cipolletti-San Martín de Formosa

Para algunos hinchas de Cipolletti, esta última semana fue interminable y para otros pasó volando. Más allá de cómo vivió esa ansiedad cada uno, este domingo los une el mismo deseo. Este domingo 25 de octubre a partir de las 15 y en la cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco, el Albinegro irá por la gloria ante San Martín de Formosa. 90 minutos (y tal veze penales) lo separan de la Primera Nacional y habrá que salir a dejar la piel.

El ganador subirá a la Primera Nacional y el que pierda tendrá otra chance en los cuartos de final por el segundo boleto que otorga el Federal A. El árbitro será el cordobés Matías Billone Carpio, uno de los mejores de la categoría.

Traspaso técnico y gran campaña

El año no tuvo un comienzo tan auspicioso con el alejamiento del Chango Daniel Cravero como entrenador, por cuestiones de salud y una exitosa cirugía cardíaca. El DT que le devolvió la ilusión al club con la buena campaña del 2025 no siguió y el que tomó el mando fue su ayudante de campo, Fabián Enríquez. El equipo se afianzó durante el torneo, dio la cara en los momentos más difíciles y cumplió la difícil misión de llegar hasta la gran final.

Enfrente, San Martín de Formosa también tuvo un rendimiento. Salió primero en las dos fases de grupos y pasó la dos llaves de playoffs sin derrotas. Los norteños buscan revancha del año pasado, cuando perdieron la final por el segundo ascenso contra Atlético Rafaela. Lo máximo que jugaron en su historia fue esta categoría, por lo que buscarán su primera incursión en segunda división.

Vuelve Acevedo y llega entre algodones Manchafico

En Cipo vuelve Federico Acevedo, quien se perdió la vuelta contra Alvarado por su expulsión en la ida. El delantero entraría por Enzo Vallejos y el equipo sería el mismo que jugó sus últimos dos encuentros en La Visera de Cemento. Víctor Manchafico llegó entre algodones por la molestia que lo obligó a salir en Mar del Plata, pero sería de la partida.

El Albinegro colmó la capacidad permitida y tendrá 4.000 hinchas en la tribuna que le fue asignada en la cancha del club cordobés. Unas 1.000 personas viajaron en los 17 colectivos que puso a disposición el club para esta ocasión. Otros se trasladaron por su cuenta, en colectivo, avión o en sus autos particulares. Ningún hincha se quiso perder esta final en un partido que Cipolletti ansía jugar desde hace mucho tiempo.

Pasaron dirigentes, jugadores y técnicos, hubo buenas y malas campañas, pero nunca estuvo tan cerca de volver al Nacional, como reza su canción. Para el Albinegro es la gran chance de regresar a la segunda categoría del fútbol argentino después de 25 años. Con 10 temporadas en la B y 6 en los viejos torneos nacionales, Cipo siempre se sintió incómodo en el Argentino/Federal A. Siempre pensó que le quedaba chico, pero con los años llegó a pensar que no iba a poder volver. Ahora tiene la oportundidad. Solo lo separan 90 minutos y está listo para hacer historia.

Formaciones, hora y dónde ver el partido

Cipollett: Facundo Crespo, Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez

San Martín de Formosa: Kevin Humeller; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gianfranco Alegre, Gervasio Núñez; Lautaro Ceratto y Mauro Siergiejuk. DT: Marcelo Rubino

Árbitro Matías Billone Carpio

Estadio Juan Pablo Francia

Hora 15

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