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Furor por las entradas de la final por el ascenso de Cipolletti: dos cuadras de fila y espera

El Club Cipolletti comenzó con la venta de entradas para la final del Federal A contra San Martín de Formosa en San Francisco y se hicieron largas filas.

Redacción

Por Redacción

Los hinchas de Cipolletti hicieron fila para comprar su entrada para la final.

Los hinchas de Cipolletti hicieron fila para comprar su entrada para la final.

La expectativa de la gente de Cipolletti de cara a la final por el ascenso contra San Martín de Formosa es gigante y así lo demostraron hoy con el comienzo de la venta de entradas.

El partido se jugará el domingo a las 15 horas en el estadio de Sportivo Belgrano en San Francisco, Córdoba. El ganador se quedará con el primer ascenso del Federal A a la Primera Nacional y el que pierda competirá desde cuartos de final en los playoffs por el segundo boleto.

El Consejo Federal le otorgó 4.000 entradas a cada club. Los tickets cuestan 45.000 pesos (sin plateas, solo generales) y el Albinegro pondrá a disposición 15 colectivos.

El combo traslado-entrada vale $150.000. Salen el sábado a la tarde y el domingo, minutos después del partido, vuelven para Cipolletti. Para los que optan por esta opción, el club solicitó que se aporten los datos (nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento) de cada pasajero.

La venta se habilitó a las 13 horas en la secretaría del club pero un nutrido grupo de hinchas hizo fila desde las 10:30 de la mañana, incluso bajo la lluvia.

Se llegó a formar más de una cuadra de fila y el proceso avanzó de manera lenta. El club aún no confirmó cuántas quedan de las 4.000 disponibles.


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La expectativa de la gente de Cipolletti de cara a la final por el ascenso contra San Martín de Formosa es gigante y así lo demostraron hoy con el comienzo de la venta de entradas.

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