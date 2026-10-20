Furor por las entradas de la final por el ascenso de Cipolletti: dos cuadras de fila y espera

Los hinchas de Cipolletti hicieron fila para comprar su entrada para la final.

La expectativa de la gente de Cipolletti de cara a la final por el ascenso contra San Martín de Formosa es gigante y así lo demostraron hoy con el comienzo de la venta de entradas.

El partido se jugará el domingo a las 15 horas en el estadio de Sportivo Belgrano en San Francisco, Córdoba. El ganador se quedará con el primer ascenso del Federal A a la Primera Nacional y el que pierda competirá desde cuartos de final en los playoffs por el segundo boleto.

El Consejo Federal le otorgó 4.000 entradas a cada club. Los tickets cuestan 45.000 pesos (sin plateas, solo generales) y el Albinegro pondrá a disposición 15 colectivos.

El combo traslado-entrada vale $150.000. Salen el sábado a la tarde y el domingo, minutos después del partido, vuelven para Cipolletti. Para los que optan por esta opción, el club solicitó que se aporten los datos (nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento) de cada pasajero.

La venta se habilitó a las 13 horas en la secretaría del club pero un nutrido grupo de hinchas hizo fila desde las 10:30 de la mañana, incluso bajo la lluvia.

Se llegó a formar más de una cuadra de fila y el proceso avanzó de manera lenta. El club aún no confirmó cuántas quedan de las 4.000 disponibles.