Con un doblete, Mac Allister lideró la remontada de Liverpool ante Villarreal por Champions League

Alexis Mac Allister fue la gran figuras del Liverpool en la victoria por 4-3 ante Villarreal en Anfield, por la tercera fecha de la fase regular de la Champions League. El volante argentino marcó un doblete y fue clave en la remontada del conjunto inglés, que comenzó dos goles abajo en el marcador.

El conjunto inglés comenzó el partido con el pie izquierdo. A los 4 minutos, Georges Mikautadze puso el 1-0 para la visita luego de un error de Virgil Van Dijk y, a los 29, el defensor Sergi Cardona estiró la ventaja.

Sin embargo, a los 36 minutos, Mac Allister comenzó a liderar la remontada. Konstantinos Tsimikas ejecutó un córner desde la derecha y el argentino, tal como hizo en el Mundial 2026 -con el gol a Suiza por los cuartos de final-, ganó de cabeza en el primer palo y puso el 2-1.

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Antes de que terminara la primera mitad, el uruguayo Ronald Araújo aprovechó una destención defensiva del conjunto español y cabeceó en el segundo palo para establecer el 2-2 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Ya en el complemento, a los 20 minutos, volvió a aparecer el volante argentino. Mac Allister comenzó la jugada por el centro del campo y abrió hacia la derecha para Rio Ngumoha, quien desbordó y lo habilitó para que el campeón del mundo la empujara en el área chica y pusiera al Liverpool en ventaja por primera vez en la noche, con el 3-2 parcial.

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Un poco más tarde, el local amplió la diferencia. Cody Gakpo recibió por izquierda y tocó hacia adentro para Florian Wirtz, que controló y sacó un zurdazo para establecer el 4-2. Sin embargo, el Submarino Amarillo descontó sobre el final y le puso suspenso al partido: el canadiense Tani Oluwaseyi marcó el 4-3 a los 42 minutos del complemento. Pese al intento de reacción del conjunto español, Liverpool se quedó con la victoria.

Los goles argentinos también se hicieron presentes en otros partidos de la jornada. Julián Álvarez anotó en el empate del Atlético de Madrid ante Stuttgart y cortó una larga sequía, mientras que Nahuel Molina aportó un tanto en la goleada de la Roma ante Slovan Bratislava.