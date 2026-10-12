Confirmado: el TC 2000 vuelve a Roca para cumplir con la décima fecha del calendario

El TC 2000 y el autódromo de Roca arman una gran sociedad en el autódromo nacional y está confirmado que habrá acción en este 2026. Entre el 31 de este mes y el 1 de noviembre, la tradicional categoría cumplirá con su décimo capítulo en el trazado valletano y la cuenta regresiva ya está en marcha. Será visita número 33 del historial.

A través de un comunicado, la organización confirmó que el TC 2000 correrá en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca de Río Negro, un escenario que fue visitado por última vez el 17 de agosto del año pasado. La victoria fue para Matías Rossi (Toyota Corolla Cross), quien terminó escoltado por Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross) y Nicolás Palau (Volkswagen Nivus).

Un autódromo con historia

Esta será la visita N° 33 de la categoría al circuito rionegrino que tiene como máximo ganador en la especialidad a Juan María Traverso, dueño de 8 victorias, 5 con Renault Fuego, 2 con Peugeot 405 y la restante con Honda Civic.

Cómo llegan a Roca

Luego de la jornada disputada en Toay, el líder del certamen es Matías Rossi, con 159 puntos, seguido de Franco Vivian (131) y Emiliano Stang (117). Hasta el décimo puesto se escalonan Gabriel Ponce de León (99), Lucas Carabajal (97), Franco Morillo (76), Valentín Yankelevich (55), Facundo Aldrighetti (51), de Villa Regina, Marcelo Ciarrocchi (33) y Nicolás Traut (27).