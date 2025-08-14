TC2000 en Roca: el autódromo Parque, un circuito con historia que mantiene la pasión

Las SUV más veloces del país llegan al Autódromo Parque para cumplir con la sexta fecha del calendario. (TC2000)

El Campeonato Argentino de TC2000 llega con los potentes SUV al Autódromo Parque de General Roca, Río Negro. La sexta fecha del torneo marcará su regreso al trazado rionegrino luego de seis años. Se trata de la visita 32° de la categoría nacional a un circuito donde el máximo ganador a Juan María Traverso con 8 triunfos.

La primera competencia del TC2000 en General Roca fue el 12 de octubre de 1983 con la pole position y la victoria de Rubén Luis Di Palma con un VW 1500. En ese momento, el trazado tenía una extensión de 2.012 metros.

En tanto, la última vez que visitó el trazado de 3.625 metros fue el 18 de abril de 2019 con la pole position y victoria del Tetracampeón Argentino de TC2000 Leonel Pernía con un Renault Fluence. Facundo Ardusso (Renault Fluence) y Mariano Werner (Fiat Tipo) completaron el podio.

El historial de ganadores del TC2000 en General Roca

Vale destacar que Juan María Traverso logró 8 victorias en General Roca: 5 con la Coupé Renault Fuego, 2 con el Peugeot 405 y 1 con el Honda Civic. La marca más ganadora es Ford con 10 triunfos.