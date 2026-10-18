Depo Viedma venció a Pico FC y tuvo un debut perfecto en la Liga Argentina de básquet

Debut y victoria en casa. Deportivo Viedma empezó de la mejor manera su camino en la Liga Argentina de básquet y venció con autoridad a Pico FC en el Cayetano Arias. Fue 86-76, en un duelo en el que siempre controló el marcador.

Desde el inicio, Depo mostró intensidad. Con un plantel renovado, el equipo dirigido por Guillermo Bogliacino encontró rápidamente su juego y comenzó a marcar diferencias frente a un rival que intentó mantenerse en partido. Con buen ritmo ofensivo, el conjunto capitalino se quedó con el primer cuarto por 29-18.

Gastón Bertona tuvo un buen debut con la camiseta de Viedma. (Alejandro Valenzuela)

En el segundo, Viedma sostuvo el nivel, aunque algunas imprecisiones le permitieron achicar al quinteto pampeano. Tras un minuto pedido por el DT local, Depo volvió a encontrar respuestas desde el banco y, con Luciano Cáceres efectivo, logró ampliar la ventaja. Así, se fue al descanso arriba por 53-37, luego de un parcial de 24-19.

Buena reacción de Pico, mejor cierre de Viedma

El tercer cuarto presentó otro escenario. Pico FC mejoró en defensa, le cerró los caminos al local y encontró espacios para descontar. Aprovechó ese pasaje favorable y recortó considerablemente la distancia, aunque Depo logró mantenerse al frente. Fue 22-12 para la visita y cierre con incógnitas (65-59).

Deportivo Viedma tuvo que volver a luchar para sostener la ventaja ante un rival que no se dio por vencido. Con esfuerzo y respuestas en los momentos importantes, el equipo rionegrino logró controlar el cierre y selló el triunfo por 86-76.

Los destacados de la noche

Luciano Cáceres fue el goleador de la noche con 25 puntos, seguido de dos de los nuevos: Gastón Bertona, con 16, y el chileno Marcelo Pérez, con 13. Lucas González fue el líder de los rebotes, con 8. En la visita sobresalieron Rodrigo Sánchez (19), Lucio Reinaudi (15) y Juan Ignacio Rodríguez Suppi (15).