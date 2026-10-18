Depo Viedma venció a Pico FC y tuvo un debut perfecto en la Liga Argentina de básquet
Fue 86-76 en el Cayetano Arias. Luciano Cáceres terminó como goleador del juego con 25.
Debut y victoria en casa. Deportivo Viedma empezó de la mejor manera su camino en la Liga Argentina de básquet y venció con autoridad a Pico FC en el Cayetano Arias. Fue 86-76, en un duelo en el que siempre controló el marcador.
Desde el inicio, Depo mostró intensidad. Con un plantel renovado, el equipo dirigido por Guillermo Bogliacino encontró rápidamente su juego y comenzó a marcar diferencias frente a un rival que intentó mantenerse en partido. Con buen ritmo ofensivo, el conjunto capitalino se quedó con el primer cuarto por 29-18.
En el segundo, Viedma sostuvo el nivel, aunque algunas imprecisiones le permitieron achicar al quinteto pampeano. Tras un minuto pedido por el DT local, Depo volvió a encontrar respuestas desde el banco y, con Luciano Cáceres efectivo, logró ampliar la ventaja. Así, se fue al descanso arriba por 53-37, luego de un parcial de 24-19.
Buena reacción de Pico, mejor cierre de Viedma
El tercer cuarto presentó otro escenario. Pico FC mejoró en defensa, le cerró los caminos al local y encontró espacios para descontar. Aprovechó ese pasaje favorable y recortó considerablemente la distancia, aunque Depo logró mantenerse al frente. Fue 22-12 para la visita y cierre con incógnitas (65-59).
Deportivo Viedma tuvo que volver a luchar para sostener la ventaja ante un rival que no se dio por vencido. Con esfuerzo y respuestas en los momentos importantes, el equipo rionegrino logró controlar el cierre y selló el triunfo por 86-76.
Los destacados de la noche
Luciano Cáceres fue el goleador de la noche con 25 puntos, seguido de dos de los nuevos: Gastón Bertona, con 16, y el chileno Marcelo Pérez, con 13. Lucas González fue el líder de los rebotes, con 8. En la visita sobresalieron Rodrigo Sánchez (19), Lucio Reinaudi (15) y Juan Ignacio Rodríguez Suppi (15).
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