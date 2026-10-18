Cipolletti empata con Alvarado en Mar del Plata por ala semifinal de vuelta del Federal A

Cipolletti empata 0 a 0 con Alvarado en el José María Minella de Mar del Plata por la semifinal de vuelta por el ascenso del Federal A, luego del triunfo 1 a 0 en la ida en La Visera de Cemento. El partido se transmite por la plataforma de streaming LPF Play.

La ventaja deportiva favorece a los locales, por lo que el Albinegro debe empatar o ganar para pasar a la final única por el ascenso que será el domingo que viene en sede neutral.

Para este encuentro, Cipo no pudo contar con Federico Acevedo, expulsado en la ida. El DT, Fabián Enríquez, eligió salir con línea de cuatro abajo y sorprendió al incluir a Enzo Vallejos como titular.

De esta manera, el Albinegro forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Yago Piro, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Enzo Vallejos y Nicolás Peralta.

Alvarado sale con: Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Tomás Fernández, Pablo Hofstetter, Cristian Gorgerino; Matías Pérez, Tomás Federico, Santiago Gutiérrez, Ariel Castellano; Nahuel Speck y Germán Cervera.