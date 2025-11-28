Deportivo Rincón y Racing avanzan en un convenio para fortalecer su desarrollo deportivo

Deportivo Rincón dio un paso importante en su proyecto de expansión deportiva. La comisión directiva del club neuquino mantuvo un encuentro con Diego Milito, presidente de Racing Club, para avanzar en un convenio de trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Según informaron desde el club, la reunión fue “muy positiva” y permitió delinear las bases de un acuerdo que buscará potenciar el desarrollo futbolístico y organizacional del León. Entre los principales puntos, se proyectan acciones de formación deportiva, programas de detección de talentos, capacitaciones para cuerpos técnicos, intercambio de metodologías de entrenamiento y herramientas de gestión.

Ambas dirigencias destacaron la importancia del vínculo y coincidieron en que el convenio permitirá fortalecer el crecimiento deportivo y los procesos formativos dentro de cada institución.

En paralelo, Deportivo Rincón también confirmó la continuidad de Pablo Castro como entrenador para la temporada 2026, un año que estará cargado de competencias: además de disputar el Federal A, el club volverá a participar de la Copa Argentina. Será su segunda presencia en el torneo más federal del fútbol argentino, tras su debut en 2018.