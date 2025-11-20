Lifune: San Patricio sacó ventaja en la cima pero Rincón está al acecho

San Patricio del Chañar venció a Pacífico y sigue como único líder en Lifune. (Foto: Prensa Club San Patricio del Chañar)

El Torneo Oficial de Lifune entró en su recta final y San Patricio del Chañar se mantiene como único lider. A cinco fechas del cierre, el Santo sacó cuatro de ventaja en la cima pero Deportivo Rincón está al acecho.

San Patricio (35 puntos) venció 2 a 1 a Pacífico (26) en Neuquén en un sufrido partido. El Decano lo ganaba 1 a 0 con un gol de Ignacio Tillería pero el visitante lo remontó de manera agónica con tantos de Bernardo Deliso y Nahuel Cruz.

El que no le pierde pisada es Rincón (31) que está a cuatro y además tiene un partido menos. El León derrotó 3 a 1 a Patagonia (18) con tantos de Rodrigo Galdame, Fernando Inda y Facundo Miguel.

Ya afuera en el Federal A, el León le pone todo a Lifune y buscará repetir el título de fines de 2024, en una situación similar. Además de que debe su encuentro con Alianza también tiene que volver a enfrentar a San Patricio en el último tramo del torneo.

El que perdió terreno pero sigue entre los de arriba es Independiente de Neuquén (30) que empató 2 a 2 con Centenario (17) en La Chacra. Los goles del Rojo fueron de Lucca Bustos y Pablo Randone, en contra. Para la ADC anotaron Jonathan Pesce y Lucas Barros, en la última.

En el otro adelanto, Maronese (20) venció 2 a 1 a Alianza (23). Emilio Ponce y Juan Manuel Vázquez mararon para el Dino. El del Gallo fue de Joaquín Rikemberg.