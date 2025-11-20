Lifune: San Patricio sacó ventaja en la cima pero Rincón está al acecho
San Patricio del Chañar sacó cuatro puntos de ventaja en lo más alto del Oficial de Lifune pero Deportivo Rincón no le pierde pisada y tiene un partido menos.
El Torneo Oficial de Lifune entró en su recta final y San Patricio del Chañar se mantiene como único lider. A cinco fechas del cierre, el Santo sacó cuatro de ventaja en la cima pero Deportivo Rincón está al acecho.
San Patricio (35 puntos) venció 2 a 1 a Pacífico (26) en Neuquén en un sufrido partido. El Decano lo ganaba 1 a 0 con un gol de Ignacio Tillería pero el visitante lo remontó de manera agónica con tantos de Bernardo Deliso y Nahuel Cruz.
El que no le pierde pisada es Rincón (31) que está a cuatro y además tiene un partido menos. El León derrotó 3 a 1 a Patagonia (18) con tantos de Rodrigo Galdame, Fernando Inda y Facundo Miguel.
Ya afuera en el Federal A, el León le pone todo a Lifune y buscará repetir el título de fines de 2024, en una situación similar. Además de que debe su encuentro con Alianza también tiene que volver a enfrentar a San Patricio en el último tramo del torneo.
El que perdió terreno pero sigue entre los de arriba es Independiente de Neuquén (30) que empató 2 a 2 con Centenario (17) en La Chacra. Los goles del Rojo fueron de Lucca Bustos y Pablo Randone, en contra. Para la ADC anotaron Jonathan Pesce y Lucas Barros, en la última.
En el otro adelanto, Maronese (20) venció 2 a 1 a Alianza (23). Emilio Ponce y Juan Manuel Vázquez mararon para el Dino. El del Gallo fue de Joaquín Rikemberg.
