Deportivo Viedma: nueva presentación a horas del debut en la Liga Argentina de Básquet

Deportivo Viedma abrirá el próximo domingo como local, frente a Pico Football Club, su décima séptima participación consecutiva en la Liga Argentina de Básquet y este jueves realizó la presentación oficial de su plantel en el local de uno de sus auspiciantes.

Participaron Fernando Casadei y Alfredo Arburúa, presidente y vicepresidente de la institución; el entrenador Guillermo Bogliacino, el capitán Lucas González, además del resto del plantel; como así también el secretario de Juventud, Cultura y Deportes de la Provincia, Nahuel Astutti; y los legisladores Facundo López y Marcelo Szczygol.

Todas las voces ratificaron la ilusión de mantener el protagonismo de las ediciones anteriores cuando Deportivo tuvo varias chances de pelear hasta las últimas instancias de la competencia.

Casadei agradeció «a todos los que trabajan para que esto sea posible», a los auspiciantes que son «una cantidad terrible de nuestra ciudad», al Gobierno de Río Negro «porque sería imposible participar» sin ese apoyo y a la Municipalidad de Viedma «porque sin el espacio municipal sería imposible».

El dirigente remarcó que «representamos a la ciudad cuando salimos de Viedma y lo primero que queremos es que cuando se hable de nosotros sea por buen comportamiento, por la buena conducta. De la línea para adentro defendemos como tiene que ser» y «de la línea para afuera nos comportamos como corresponde porque representamos a la ciudad que llevamos en el pecho».

Casadei dejó como mensaje que «estamos en proceso de construcción, estamos en la segunda etapa de nuestra cancha» con una empresa de la ciudad «se está trabajando en las bases en la implementación de las columnas» y «prontamente se va a ver con más perspectiva lo que va a ser».

Así llega Depo Viedma a una nueva temporada

En la etapa preparatoria el conjunto capitalino venció a Centro Español de Plottier por 86 a 64, a Deportivo Roca por 80 a 67 para quedarse con la copa Diario Río Negro y en doble vuelta a Villa Mitre de Bahía Blanca, futuro rival oficial en la categoría: 92 a 82 en el polideportivo viedmense y 85 a 84 en el gimnasio bahiense.

El debut en esta nueva campaña será el domingo, desde las 21.00, frente a Pico y recién volverá a jugar el 31 de este mes como visitante de Ciclista de Junín.

El plantel de Depo Viedma para la Liga 2026/2027

El equipo de la capital rionegrina continúa bajo la conducción técnica de Guillermo Bogliacino y mantuvo de la temporada anterior las presencias de los internos Lucas González, Jeffrey Merchant y Alfredo Ventura, del base Joaquín Petre y del tirador Luciano Cáceres.

Sumó como caras nuevas al base santafecino Gastón Bertona, a Mateo Macrini, al interno maragato Lautaro Delucchi y el chileno Marcelo Pérez, además de un buen número de juveniles de la zona.