Viedma se quedó con el duelo ante Roca y alzó la Copa diario Río Negro

Los equipos rionegrinos jugaron un buen partido, con buenos números y los errores lógicos de una temporada que recien arranca. (JT)

Deportivo Viedma fue superior a Deportivo Roca, le ganó 80-67 y se quedó con la Copa diario Río Negro que estuvo en juego en el Gimena Padín. El duelo, amistoso, sirvió de preparación para ambos, aunque estén en distintas etapas del semestre: los capitalinos están en la previa de una nueva edición de la Liga Argentina, mientras que el Naranja ya está en acción en el PreFederal y tuvo un perfecto arranque de 3-0.

De todos modos, la realidad es que hay una categoría “y media” de diferencia si se toman en cuenta las categorías nacionales. Viedma esta hace más de una década en la LAB, mientras que Roca deberá ganarse el lugar para jugar la próxima edición en la Liga Federal 2027. El arranque fue inmejorable.

Formaciones y primeros cuartos

El Naranja, entonado por sus tres victorias al hilo en el PreFederal, saltó al rectángulo de juego con Matías Alluchón, Martín Pamich, Martín Fagotti, Lucas Villanueva y Benjamín López. Del otro lado, Guillermo Bogcliacino eligió a Gastón Bertona, Luciano Cáceres, Mateo Macrini, Elías Yegros y Lucas González.

La historia empezó con Roca más efectivo en ofensiva y sorprendió a un rival que está de pretemporada y llegó al Alto Valle para sumar minutos de competencia. Villanueva estuvo certero desde la línea de tres y resultó el nombre destacado en ese arranque.

Sin embargo, se iluminó Cáceres, goleador de Viedma en la última Liga Argentina, y con su mano caliente el visitante se escapó 26-18 antes del cierre del primer cuarto. Mejor en defensa y más cómodo en el aro rival, los capitalinos empezaron a mostrar la lógica diferencia de plantel.

El goleo de Cáceres, siempre clave en el equipo capitalino. (Juan Thomes)

Arriba en las cifras, los de Bogliacino se sintieron cómodos y estiraron la ventaja sin pausas hasta llegar a 20, aunque una reacción del Depo, versión local, dejó la historia a 31-46 camino a vestuarios.

Segundo tiempo cambiante

Esa mejoría que tuvo Roca en el segundo parcial se replicó en el tercero, apareció Adolfo García Barros con un par de bombas seguidas y por eso achicó a siete puntos antes de encarar los últimos 10 minutos de partido (53-60).

El partido ya no tuvo la dinámica y los buenos porce ntajes del arranque. Roca sintió el desgaste por haber jugado el viernes (logró una gran victoria sobre Independiente, en Neuquén) y Viedma porque mostró desacoples lógicos por estar en la etapa previa a la competencia oficial y además, volverá a jugar otro amistoso este lunes, en El Templo de Plottier, ante Centro Español.

Viemda empezó algo errático, pero con el correr de los minutos, encontró variantes ofensivas y fue mejor que Roca. (Juan Thomes)

En ese contexto, la visita supo sostener la ventaja y aseguró la victoria ante un elenco Naranja que dejó una buena imagen y que ahora pondrá la mira en su cuarta presentación en el PreFederal, que no será una más: el viernes 25 recibirá a Pérfora, en el choque entre los dos líderes e invictos del torneo que clasifica a la Liga Federal 2027.