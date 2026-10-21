Dibu Martínez mostró como se recupera tras la operación por su fractura en la mandíbula

Emiliano «Dibu» Martínez fue operado con éxito tras sufrir una lesión ósea en la mandíbula por su choque con un rival durante el duelo entre Chelsea y Everton, una lesión que le privará de ser parte de los amistosos de la Selección Argentina en noviembre y por la cual ya volvió a realizar tareas de gimnasio con la mira puesta en estar de regreso a las canchas lo antes posible.

Solo cuatro días después del preocupante golpe que le obligó a dejar el encuentro ante Everton, el arquero marplatense subió una breve historia a su cuenta de Instagram mostrando que ya se encuentra nuevamente en el gimnasio, al publicar un video suyo haciendo bicicleta fija, una actividad pensada en el mantenimiento físico en el inicio de este proceso de rehabilitación.

Si bien la imagen se recibió como una muy buena noticia, la misma no implica que el Dibu esté cerca de retornar a las canchas.

Al tratarse de una fractura en el maxilar, ese tipo de cuadros suelen requerir varias semanas para sanar por completo y se deben adoptar precauciones aún mayores considerando su lugar en el campo de juego.

A falta de poco menos de un mes para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica, hay tres nombres propios que se perfilan para reemplazarlo en la Selección Argentina: Geronimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán. Si bien los tres parecen una fija, también se les podría sumar Walter Benítez, quien fue citado por Lionel Scaloni en el pasado.

Lo cierto es que Rulli parece el sustituto natural del Dibu. De hecho, el arquero de 34 años formado futbolísticamente en Estudiantes fue quien lo reemplazó sobre el final en la goleada 7 a 0 ante Burkina Faso en el Monumental el pasado 3 de octubre.

También había sido titular en el triunfo 3-0 ante Islandia en un amistoso previo a la última Copa del Mundo. Lo que no le juega a favor al ex Olympique Marsella y Ajax es que desde su llegada al Manchester City en este mercado de pases casi no tuvo acción.

Apenas disputó un partido en los Citizens y fue en la goleada 5-0 ante Norwich City por la Copa de la Liga el 17 de septiembre.