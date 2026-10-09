Djokovic perdió en su debut en el Masters 1000 de Shanghai, saldrá del Top 10 y peligra su lugar en las ATP Finals

Novak Djokovic sufrió un duro revés en el Masters 1000 de Shanghai. El serbio, actual N° 8 del mundo y cuatro veces campeón del torneo, perdió en su debut ante el polaco Hubert Hurkacz (34°), quien se impuso por 6-4 y 6-3 y consiguió su primera victoria frente al exnúmero uno en nueve enfrentamientos.

El encuentro comenzó parejo, con Djokovic buscando incomodar desde la devolución, aunque sin encontrar respuestas ante el potente servicio de su rival. Cuando el serbio sacaba 4-5 en el primer set, Hurkacz aprovechó su oportunidad de quiebre y se quedó con el parcial. En el segundo, el polaco mantuvo la solidez, no cedió su saque en ningún momento y cerró el partido con autoridad.

La derrota también tendrá consecuencias en el ranking mundial. Djokovic no pudo defender los puntos obtenidos por las semifinales de la edición 2025 y caerá hasta el puesto 11, por lo que volverá a salir del Top 10. El serbio había regresado a ese grupo tras consagrarse campeón del ATP 500 de Beijing y todavía podría perder más posiciones, dependiendo de los resultados que se den en Shanghai.

Además, el tropiezo complica sus posibilidades de clasificarse a las ATP Finals de Turín. Por ahora, Djokovic ocupa el noveno puesto en la carrera hacia el torneo, una posición que le permitiría ingresar tras la baja confirmada de Jannik Sinner. Sin embargo, el australiano Alex De Miñaur, entre otros aspirantes, todavía puede desplazarlo de la zona de clasificación.

Tras despedirse de Shanghai, Hurkacz se medirá en próxima ronda con el local Yi Zhou, que venció a Lorenzo Musetti en tres sets. Para Djokovic, en cambio, la eliminación representa un doble golpe: pierde terreno en el ranking y queda obligado a seguir de cerca la lucha por un lugar entre los ocho mejores de la temporada.

Por otro lado, el único argentino que sigue en pie en el Masters 1000 es Francisco Cerúndolo, que derrotó al ruso Roman Safiullin por 7-6 (5) y 6-3 y en la próxima ronda se medirá con el checo Jakub Mensik.