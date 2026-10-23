Dolor de cabeza para Colapinto: deberá cumplir una penalización de 10 puestos en el GP de Estados Unidos

Los problemas que tuvo Franco Colapinto en el GP de Singapur le pasaron factura en Austin: el piloto argentino perderá 10 posiciones en la grilla de largada del domingo por un cambio en la unidad de control electrónica de su Alpine A526. La escudería francesa decidió reemplazar el componente y superó el límite permitido por el reglamento.

Según informó Infobae, esta será la cuarta unidad de control electrónica que utilizará Colapinto en la temporada. La normativa de la Fórmula 1 permite emplear hasta tres unidades sin recibir una penalización, por lo que el pilarense deberá cumplir con el castigo de 10 puestos en Austin.

El propio Colapinto había anticipado que podía recibir sanciones durante el fin de semana. «Tuvimos problemas en Singapur y no es secreto. Habrá que cambiar algunas cosas y estamos viendo las penalizaciones que vendrán en el resto del año», explicó el pasado jueves en diálogo con ESPN. Además, recordó que sufrió la rotura de un motor y problemas con la batería en la fecha anterior.

La sanción representa un nuevo contratiempo para el argentino, que ya había recibido penalizaciones por cambios de componentes durante la temporada. Sin embargo, el Circuito de las Américas ofrece mejores oportunidades de adelantamiento que trazados callejeros como el de Marina Bay, en Singapur, por lo que Colapinto tendrá margen para intentar recuperar posiciones durante la carrera.

Colapinto arrastra problemas mecánicos desde Singapur

El cambio en la unidad de control electrónica llegó después de un fin de semana complicado para Alpine en el Gran Premio de Singapur. El sábado, Colapinto debió abandonar la carrera sprint por un problema en el sistema de almacenamiento de energía, vinculado a la unidad de potencia.

El domingo tampoco pudo completar la carrera principal porque su monoplaza se detuvo en la vuelta 32. «Un problema de transmisión. No iba para atrás el auto. Hay que entender qué pasó. Una pena. Dos problemas en un mismo fin de semana», declaró el argentino a ESPN.

Alpine también informó que el abandono se produjo por un posible problema en la transmisión y señaló que debía revisar el monoplaza para determinar el origen de la falla.

Los inconvenientes se sumaron al desgaste de los componentes del auto, que ya había obligado al equipo a realizar otros cambios y asumir sanciones. En el Gran Premio de Baréin, disputado en Sepang, Colapinto recibió una penalización de 15 posiciones en la grilla, producto de un cambio de motor y de una sanción previa por el incidente con Pierre Gasly en Azerbaiyán.

Otros dos pilotos también serán penalizados en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Colapinto no será el único piloto que deberá afrontar una penalización en el Gran Premio de Estados Unidos. Gabriel Bortoleto, de Audi, recibirá una sanción de 20 puestos por cambios en el motor y la unidad de control electrónica.

Por su parte, Arvid Lindblad, de Racing Bulls, perderá cinco posiciones por utilizar por sexta vez un motor de combustión interna, por encima del límite establecido en el reglamento.

Las sanciones por exceder la cantidad permitida de componentes son habituales hacia el final de la temporada, cuando las escuderías deben administrar el desgaste mecánico de sus monoplazas.

Con información de Infobae