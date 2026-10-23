Franco Colapinto terminó 17° en la primera práctica libre del GP de Estados Unidos

El argentino arrancó la gira americana en Austin, Texas. A las 18, tendrá el segundo entrenamiento.

Franco Colapinto inició el Gran Premio de Estados Unidos con la 17° posición en la primera práctica libre. Su compañero Pierre Gasly finalizó 15°. Luego de un fin de semana de descanso, el argentino regresó a las pistas en el inicio de la gira americana, que continuará en México y Brasil.

El mejor de la sesión fue Charles Leclerc (Ferrari), con un tiempo de 1:36.052. Lo siguieron Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris. Kimi Antonelli, líder del campeonato, terminó 5°.

La novedad del día es la penalización que sufrirá para la carrera del domingo. Este fin de semana, el pilarense utilizará una nueva unidad de control electrónico, la cuarta de esta temporada, y superará el límite permitido según el reglamento.

Por este motivo, tendrá una sanción de 10 puestos para la carrera del domingo. La suspensión se le aplicará sobre el resultado que consiga en la clasificación del sábado. Con este panorama, será todo un desafío para Franco meterse en el top 10, objetivo que no logra desde hace ya tres fechas.

El primer contacto de Colapinto con el circuito de COTA

El argentino fue el primero en salir a la pista. Pero rápidamente regresó a boxes para realizar algunos ajustes. El inicio fue difícil para el piloto de Alpine y su primer tiempo con neumáticos blandos fue de 1:41.315.

Alpine confirmó cuál era el plan en ese momento: «Hay algunos elementos de prueba para ambos coches, antes de pasar a unas vueltas competitivas». Luego de varios giros, volvió a pits. Luego de 10 minutos, regresó a la pista para hacer sus primeros intentos competitivos. Bajó su registro a 1:38.677, pero su récord con blandas fue 1:38.121.

Colapinto y Alpine buscarán volver a sumar puntos luego de tres fechas para el olvido.

A falta de 15 minutos, Colapinto cerró la primera práctica con gomas medias y una nueva carga de combustible. Se tomó esta decisión para simular diferentes situaciones de carrera. Su mejor tiempo con este compuesto fue de 1:42.844. En total, dio 23 vueltas en la hora de práctica.

Una de las dificultades de los Alpine fue la elevada temperatura de los neumáticos en diferentes momentos de la práctica. Además, varios pilotos perdieron tiempos de vuelta por superar los límites de pista, algo usual en Austin.

Colapinto regresará al Circuito de Las Américas a partir de las 18:00, donde se realizará el segundo entrenamiento libre del día. Además de tratar de sumar puntos, el objetivo del fin de semana será finalizar la carrera, algo que no pudo hacer en la última fecha de Singapur.

Los horarios del Gran Premio de Estados Unidos

Viernes 23 de octubre

Primera práctica libre: 14:30 hs

Segunda práctica libre: 18:00 hs

Sábado 24 de octubre

Tercera práctica libre: 14:30 hs

Prueba de clasificación: 18:00 hs

Domingo 25 de octubre