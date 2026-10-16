El cuarteto de punta se saca chispas en el PreFederal de básquet: Pérfora-Español y Pacífico-Roca

El torneo PreFederal de básquet encara la recta final de la fase regular y antes de la fecha clásica, habrá un capítulo clave, con dos duelos entre líderes y escoltas. Pérfora (16) y Deportivo Roca (16) pueden empezar a asegurar su lugar en el top 4 para garantizar la localía en la primera instancia de playoffs, aunque se medirán contra sus preseguidores. Este viernes, el Verde recibirá a Centro Español (14); mientras que en Naranja se presentará en Neuquén ante Pacífico (14).

La actividad se completará con dos partidos que también prometen, entre los integrantes de la zona baja: Atlético Regina (13) vs. Petrolero Argentino (12) y Club Plottier (11) vs. Independiente (12). Este finde habrá un solo capítulo, antes del doble del próximo que tendrá la tercera fecha clásica de la temporada.

Promesas de partidazos en el Piti Claris y el Viejo Ramírez

Tanto Pérfora como Deportivo Roca demostraron que son los mejores equipos del certamen y tendrán pruebas de fuego. El Torito de Plottier, que partió como gran favorito, viene con altibajos, pero está en condiciones de dar el golpe en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul. Además pretende devolver gentilezas de la gran victoria que se llevó el Verde del Templo. El Depo, por su parte, tendrá un difícil misión: sacarle el invicto como local al Deca, que hizo de su Viejo Ramírez una fortaleza.

Fito García Barros es clave en el Naranja, que jugará en el Viejo Ramírez. (Prensa Deportivo Roca)

El programa del PreFederal A

Viernes 16 de octubre, 21:30

Atlético Regina vs. Petrolero Argentino, La Calderita de Villa Regina

Club Plottier vs. Independiente, El Histórico de Plottier

Pérfora vs. Centro Español, Oscar Piti Claris de Plaza Huincul

Pacífico vs. Deportivo Roca, Viejo Ramírez de Neuquén

Doble fecha en el PreFederal Ascenso

A diferencia de la A, el PreFederal Ascenso tendrá doble fecha entre el domingo 18 y el miécoles 21. Serán los capítulos 8 y 9 de un torneo que también está apasionante y que contará con tres ruedas en la fase regular. El premio es mayúsculo porque el campeón irá derecho a la Liga Federal y el finalista jugará un repechaje con el penúltimo de la A.

El sábado 18 jugarán Del Progreso (12) vs. Unión Alem Progresista (12), a las 20; y Biguá (13) vs. Centenario (10), a las 20:30. El miércoles 21 se verán las caras Cinco Saltos (8) vs. Del Progreso, Unión Alem Progresista vs. Biguá, y Centenario vs. Cipolletti (8), los tres a partir de las 21.