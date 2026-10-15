Triunfazo de Independiente en la Liga Femenina: 60-59 a Quilmes en La Caldera

Torruella fue una de las mejores del quinteto neuquino, que volvió a festejar en casa. (Prensa Independiente)

Independiente de Neuquén corrió desde atrás durante todo el partido, pero no se entregó nunca y lo ganó en el cierre. Las Rojas se hicieron fuertes en La Caldera y vencieron a Quilmes de Mar del Plata por un ajustado 60-59 en la segunda presentación de ambas en la Liga Femenina de básquet.

Las bonaerenses, que venían de ganar el clásico ante Peñarol, picaron en punta por 17-11 y las dueñas de casa achicaron antes del descanso largo (28-30). Esa paridad siguió en los cuartos definitorios, pero las Rojas prevalecieron por ventaja mínima (15-14 y 17-15) para asegurar un triunfazo.

Gabriel Del Egido tuvo un arranque perfecto como DT principal: dos jugados, dos ganados. (Prensa Independiente)

Las mejores de la noche

Jacqueline Soto, como en el debut ante Biguá, alcanzó la valoración más alta (24), producto de sus 15 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperos. En el equipo de Gabriel Del Egido también golearon seguido Valentina Numa (12), Josefina Torruella (9), Paola Alegre (8) y Sofía Cabrera, con sus 8 tantos en la primera mitad.

Juana Barrionuevo, con 16, fue la máxima anotadora del juego con 16, seguida de la ex Biguá, Matiena Merino (9). Las marplatenses también tuvieron a la mayor rebotera, porque Gisel Botta llegó hasta 15.

En medio de estadísticas muy parejas, la ventaja de triples fue determinante: las Rojas marcaron 10-28 (36%), mientras que las Cerveceras se quedaron en un 27%, con 6-22.

Las Rojas y las Xeneizes están arriba

En el otro partido de la fecha, Boca venció a Unión Bahía como visitante, por un claro 67-37. Luciana Delabarba, la máxima anotadora de la historia de la liga, terminó con 13, mientras que las Fernández, Julia y Florencia, terminaron con 12 cada una. Así, las Xeneizes y las Rojas mandan en la zona C con 4 puntos.