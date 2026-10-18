El Mundial de Canotaje pone a prueba a Franco Balboa y a las promesas neuquinas

Franco Balboa, junto a los junior Cristian Esparza y Bautista Sandoval, están hace varias semanas entrenando el Gualeguaychú, a la espera del comienzo del Mundial.

Franco Balboa conoce el camino hacia la cima del canotaje mundial. En 2017 se consagró campeón del mundo sub 23 en Sudáfrica y, casi una década después, afronta un nuevo desafío con la Selección Argentina. Esta vez, con una ventaja especial como será competir en el país, ante su gente y sin las dificultades que implica viajar al otro lado del planeta.

El palista neuquino lleva varias semanas en Gualeguaychú, sede del Mundial de Canotaje de maratón que comienza mañana, donde ajusta los últimos detalles de su preparación junto a los también neuquinos Cristian Esparza y Bautista Sandoval, dos jóvenes que buscarán destacarse entre los mejores juniors del mundo.

La puesta a punto, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. Las intensas lluvias que afectan al litoral argentino elevaron el nivel del agua y dejaron bajo agua sectores destinados a los acarreos, los tramos en los que los palistas deben bajar de sus embarcaciones y correr por tierra.

“Estamos en la etapa final, empezamos a bajar un poco las cargas y a hacer la puesta a punto para llegar bien. Llevamos varias semanas preparándonos y adaptándonos a la pista”, cuenta Balboa en diálogo con Río Negro.

Aunque las condiciones climáticas obligaron a modificar algunos entrenamientos, el conocimiento del circuito representa una ventaja para los argentinos. “Ser locales, sin duda, es un factor de ayuda. Tenemos la posibilidad de conocer bien el recorrido y eso nos da una pequeña ventaja. En estas competencias, los pequeños detalles hacen una gran diferencia”, explica.

Balboa llega al Mundial después de una temporada de trabajo sostenido y con nuevos aprendizajes incorporados a su carrera. Este año compartió entrenamientos y competencia con el español Julio Martínez, ganador en 11 ocasiones del Descenso Internacional del Sella.

Fran Balboa junto al histórico palista español Julio Martínez, en la edición 2026 del Descenso del Sella.

Juntos sorprendieron en la última edición de esa tradicional prueba, donde terminaron quintos después de mantenerse durante buena parte del recorrido entre los protagonistas, es su primera carrera como dupla. “Fue un Descenso que pudimos disfrutar. Era una incógnita saber cómo íbamos a funcionar porque no habíamos competido juntos. Me está ayudando muchísimo y tomo sus consejos como una esponja, absorbiendo todo lo posible para lo que viene”.

Esa experiencia también alimenta su intención de transmitir conocimientos a las nuevas generaciones del canotaje neuquino. “Todavía queda mucho por delante en mi carrera deportiva, pero también quiero compartir todo esto con nuestros chicos, que son las promesas del futuro. Nos pone muy contentos poder estar con ellos”.

Entre los candidatos y el sueño de las medallas

El nivel internacional anticipa una competencia exigente. Balboa señala al danés Mads Pedersen como uno de los rivales a seguir, además de los representantes de Sudáfrica, Hungría, España y Francia. “Es un nivel muy parejo, en el que una pequeña diferencia puede cambiar todo. Hice una preparación bastante buena y me mantuve entrenando durante toda la temporada. Espero estar en el grupo de adelante, peleando por las medallas”.

Franco, el día que se consagró como campeón del mundo sub 23. Fue en Sudáfrica, en el 2017.

El neuquino competirá en K1 en las distancias corta y larga. La primera se disputará el jueves, con una instancia eliminatoria, mientras que la prueba larga será el sábado, con final directa. Aunque reconoce que la preparación estuvo especialmente enfocada en la distancia larga, no descarta ser protagonista en ambas.

“En la corta, si no hacés una buena salida y no conseguís posicionarte, se vuelve complicado. La larga te da más tiempo para corregir y superar los obstáculos que aparecen. Lo importante será mantener la tranquilidad, hacer una buena carrera y que las cosas salgan bien”.

Esta vez no podrá compartir el K2 con su hermano Dardo, con quien es campeón vigente de la Regata del Río Negro. Por cuestiones laborales, no pudo completar la preparación necesaria para competir y solo viajará para acompañar al equipo y colaborar con la logística. Su papá, Ricardo Balboa, sí participará en la categoría máster junto al viedmense Gustavo Cirillo, palista olímpico en los Juegos de Seúl 1988.

Franco y Dardo Balboa, junto a los juniors Cristian Esparza y Bautista Sandoval, luego de ganar la Regata del Río Negro 2026.

Dos juveniles neuquinos con grandes expectativas

La representación neuquina también tendrá a Cristian Esparza y Bautista Sandoval, el Chino para todo el mundo. Ambos llegan con confianza después de ganar el K2 junior en la Regata del Río Negro 2026, donde también dieron pelea frente a embarcaciones de categorías superiores. “Es muy lindo ser locales. Venimos entrenando bastante bien con Franco y ahora estamos bajando las cargas para llegar en las mejores condiciones “, cuenta Esparza.

Para Sandoval, el Mundial tendrá un significado especial: será su primera experiencia en una competencia de esta magnitud y la posibilidad de representar al país en un acontecimiento histórico para el canotaje argentino. “Estoy muy contento de representar a la Argentina y a mi ciudad en el primer Mundial que se hace acá. Las sensaciones son muy buenas”, asegura.

La dupla se formó hace menos de un año, después de conocerse en la Regata de Cervantes. Probaron el bote doble, comprobaron que funcionaban bien y decidieron apostar por una sociedad que tuvo su primera gran recompensa en la Regata del Río Negro. Ahora buscarán trasladar ese rendimiento al escenario internacional. Para ambos, entrenar junto a Franco representa una oportunidad de crecimiento técnico y deportivo.

“Es muy lindo entrenar con él porque anda muy fuerte. Fue campeón del mundo, nos transmite su experiencia, nos ayuda a pulir defectos y a mejorar la técnica”, destaca el Chino Sandoval, quien también competirá en el K1 junior.

La lluvia, el frío y el viento siguen condicionando los horarios de entrenamiento, pero la delegación neuquina llega con objetivos claros. Balboa intentará volver a pelear por un podio mundial, mientras Esparza y Sandoval buscarán consolidar su crecimiento frente a los mejores de su categoría.

Con la experiencia de un campeón y el impulso de dos jóvenes que quieren hacerse un lugar en la elite, Neuquén tendrá sus representantes en una cita histórica. El desafío comenzará en el agua, donde la preparación, la estrategia y la capacidad de adaptarse a cada imprevisto definirán quiénes logran acercarse a la gloria mundial.

La lista de los palistas neuquinos que estarán en el Mundial

Club Italiano:

Cecilia Cabeza

Natalia Lallana

Claudia Menjido

Rosa Orellana

Pascual Orellana

Guillermo di Renzo

Javier Rodríguez

Gustavo Rodríguez

Ricardo Barragán

Fernando Milla

Club El Bigua:

Roxana G. Tola

Juan Fraga

Daniel Szumshy

Osvaldo Labrin

Mariano Mansilla

Aníbal Fernández

Claudio Cerda

Club Cepron:

Sandra Moya

Valeria Cilleruelo

Maximiliano Chierasco

Gustavo Opazo

Mario Rosas

Luis Barrios

Mariano Turner

Mauro Gaona

Pablo trigub

Fabián Orellana

Julio Otero

Raul Vidal

Ricardo brissio

Club Santafesino:

Cristian Sparza (categoría junior)

Bautista Sandoval (categoría junior)

Franco Balboa (categoría Senior)

Ricardo Balboa

Pedro Brissio

Asociación La Ribera:

Gustavo Ruiz

Marcela Gutierrez

Canotaje Plottier:

Roxana Gutiérrez