Dos medallas doradas para Viedma en los Juegos Suramericanos: Vergauven y Sánchez Ayala, en lo más alto

Los viedmenses Aramis Sánchez Ayala y Vicente Vergauven ganaron medallas de oro en los Suramericanos. (Fotos: Clarín Fotografía)

En otra gran jornada para el deporte nacional y regional, los viedmenses Vicente Vergauven y Aramis Sánchez Ayala ganaron medallas de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en sus respectivas competencias por equipos en canotaje.

Vergauven integró el plantel masculino que se coronó en la final de los K4 500m junto a Agustín Vernice, Gonzalo Carreras y Rubén Rézola.

Argentina también ganó el oro en la misma competencia en la rama femenina de la mano de Magdalena Garro, Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto.

Eso no fue todo ya que el otro viedmense en canotaje, Aramis Sánchez Ayala, también logró la medalla dorada en la C2 500m junto a Santiago Piedras.

Los dos rionegrinos ya han tenido destacadas actuaciones en competencias a nivel mundial y ahora sumaron otro gran logro para sus carreras deportivas.