El PreFederal de básquet promete emociones en Neuquén. Plaza Huincul y Roca

Deportivo Roca (12) y Pérfora (12) jugarán en casa, Centro Español (12) viajará unos kilómetros a Neuquén y los tres buscarán seguir en lo más alto del torneo PreFederal de básquet, en una noche de viernes que promete emociones. El Depo aguardará por Club Plottier (9), el Verde hará lo propio con Atlético Regina (10) y el Torito visitará a Pacífico (10), en tres duelos picantes.

La jornada se completará con el duelo entre Independiente (9) y Petrolero (10), dos que necesitan la victoria para asomar en el cuarteto de punta. En una jornada recargada, también habrá dos duelos del Ascenso y el sábado será el día para el torneo femenino de Primera, en un fin de semana a pleno.

El PreFederal, que tendrá doble jornada, pasará la línea de la mitad de la fase regular y habrá que ver si sigue el marcado corte en las posiciones o reaccionan los del fondo. En ese sentido, Independiente intentará aprovechar sus dos juegos en La Caldera.

Todo el programa

PreFederal, categoría A

Viernes 9 de octubre

Independiente vs. Petrolero, La Caldera, 21:30

Pérfora vs. Atlético Regina, Piti Claris, 21:30

Pacífico vs. Centro Español, Viejo Ramírez, 21:30

Deportivo Roca vs. Club Plottier, Gimena Padín, 22

David Oviedo, base del Rojo neuquino, que tendrá dos juegos en casa. (Archivo Oscar Livera)

Domingo 11 de octubre

Club Plottier vs. Pacífico, El Histórico, 20

Petrolero vs. Deportivo Roca, La Cueva, 20

Centro Español vs. Atlético Regina, El Templo, 20:30

Independiente vs. Pérfora, La Caldera, 21:30

PreFederal, Ascenso

9 de octubre

Cinco Saltos vs. Biguá, Boris Kocina, 21:30

Del Progreso vs. Cipolletti, Gigante de la calle Maipú, 22

11 de octubre

Cipolletti vs. Unión Alem Progresista, La Colonia, 20

Mayores femenino

10 de octubre

Pacífico vs. Club Plottier, Viejo Ramírez, 21:30

Independiente vs. Centenario, La Caldera, 21:30

13 de octubre

Centro Español vs. Pacífico, El Templo, 21:30