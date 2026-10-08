Neuquinas en la elite: Independiente y Biguá, listas para la Liga Nacional y el clásico del debut

Neuquén tendrá otra vez doble presencia en la Liga Femenina de básquet y el arranque de la temporada 2026-2027 será con el clásico, que se disputará en La Caldera: Independiente recibirá a Biguá y se pondrá en marcha la ilusión de dos equipos que sueñan con meterse en la zona alta del grupo C.

El certamen contará con la presencia de 20 clubes y, a diferencia de la anterior edición, cuando se repartieron en Norte y Sur, ahora habrá tres zonas. Se sumará una “metropolitana”, con representantes de Capital y Gran Buenos Aires. Boca y Vélez quedaron en el grupo sureño, junto a las Bigualas, las Rojas, las marplatenses de Peñarol y Quilmes, y Unión Bahía.

La renovada Caldera será el escenario del primer partido de la temporada. (Emiliano Ortiz)

Biguá: cambio de DT y cuotas de selección

Biguá metió cambio técnico para afrontar su segunda aventura en la elite del básquet argentino. Javier Ielmini, con pasado en Obras y también en staff de la Selección Argentina, se sumó al proyecto y, con nueva cabeza, el Verde apuesta a pelear arriba.

Con la continuidad de Agustina Jourdheuil asegurada, el armado del plantel siguió con nombres conocido, muchas que continúan y un refuerzo que promete hacer ruido: la base uruguaya Catalina Taño, una jugadora de bueno manejo, pero también mucho goleo.

El Nido tendrá su primer duelo oficial el 16, con Biguá-Quilmes. (Prensa Biguá)

Además, cruzaron de vereda Julieta Tell y Valentina Mendoza, quienes jugaron para Independiente hasta la temporada pasada y ya saben de qué se trata, especialmente la perimetral, quien puede armar una buena sociedad con la oriental. Clara Della Rosa ya demostró su poder rebotero, tanto en Biguá como en Centenario, y seguramente será una pieza determinante.

Independiente: enroque técnico, regreso y U21

Independiente volverá a La Caldera, un sitio que sabe de partidos nacionales y, como Biguá, metió retoque técnico. En este caso hubo un corrimiento, porque Gabriel Del Egido, ex PF y AT, será la cabeza del grupo, en lugar de Marcelo Remolina. Exjugador del club y con mucha experiencia en diferentes categorías, Gaby buscará darle forma a un equipo que promete. Natalia Osores, que ya dirigió en primera (Pacífico), será su asistente.

De movida, el Rojo repatrió a Sofía Cabrera, quien ya tuvo un gran paso por el club. Es una base explosiva, que seguramente hará correr a un equipo con mucha cuota de juventud.

Habla Del Egido, escuchan sus dirigidas. Gaby tendrá una gran chance como cabeza de grupo. (Emiliano Ortiz)

Las U21 jugaron el Final Four nacional y tendrán mucho protagonismo en la competencia de elite, especialmente en el perímetro con Lourdes Briones, la figura del equipo en el último Regional e incluso con un paso en la Selección Argentina en los Panamericanos de Lima. Además, Jacqueline Soto tiene varias ligas sobre el lomo y basquetbolistas como Belén Alegre y Valentina Numa saben de qué se trata.

Volver a La Caldera era uno de los grandes objetivos, aunque no se descarta un regreso al Ruca Che en alguno de los duelos ante Biguá o, por ejemplo, ante el estelar Boca, que se reforzó con lo mejor del mercado.

Nombre por nombre

El plantel de Biguá: Juana Tapia, Valentina Mendoza, Clara Della Rosa, Julieta Tell, Micaela Mercado, Agustina Jourdheuil, Catalina Taño, Charo Lértora, Nahiara Palmisciano, Amparo Arévalo, Sofía Mella, Catalina Taborda, Guillermina López Paris, Olivia Korol, Olivia Muñoz, Victoria Verdugo, Catalina Hernando y Agustina Hernando. DT: Javier Ielmini. AT: Nirvana Damiani. PF: Adrián Martín.

Ielmini viene de dirigir en Obras y estuvo en el cuerpo técnico de la Selección. (Oscar Livera)

El plantel de Independiente: Lourdes Briones, Jacqueline Soto, Belén Alegre, Sofía Cabrera, Ornella Santelli, Valentina Numa, Alina Arias, Clara Remolina, Valentina Canales, Abril Fernández, Hanna Quinteros, Guadalupe Morsucci, Lola Bados, Mía Panei, Maia Grittini, Almendra Caligari, Priscila Tramanoni y Lara Fava. DT: Gabriel Del Egido. AT: Natalia Osores. PF: Nadina Sosa.

El fixture de octubre

Independiente jugará sus primeros tres partidos en La Caldera: el domingo 11 ante Biguá, el 15 contra Quilmes y el 23 ante Unión Bahía. El 29 visitará a Vélez y el 30 hará lo propio con Boca en La Bombonerita.

Biguá comenzará con el clásico de visitante y después tendrá dos compromisos en El Nido: el 16 contra Quilmes y el 22 ante Unión Bahía. A fin de mes se presentará en Capital Federal, el 29 vs. Boca y el 30 ante Vélez.