Repudio total a los dichos del periodista británico que se burló de Colapinto: «Yo lo penalizaría por ser argentino»

El titular de Bullet Managment, la empresa que maneja al argentino, se pronunció al respecto con un claro mensaje.

Un lamentable episodio extradeportivo tuvo en el centro de escena en la víspera al argentino Franco Colapinto y al equipo Alpine de Fórmula 1, a raíz de polémicas declaraciones realizadas por parte de una reconocida personalidad del deporte motor mundial, presente en el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1.

Luego de la actividad sabatina, el presentador de TV y periodista británico Jeremy Clarkson, conocido por su programa Top Gear, hizo un desafortunado comentario referido al pilarense en plena transmisión británica, junto al comentarista y expiloto, Martin Brundle.

Los dichos del inglés, que además fue invitado al Circuito de Las Américas por la propia escuadra de Colapinto, refirió sobre la sanción: “Franco tiene una gran penalización por ser argentino, probablemente. Bueno, yo le daría una por eso”, dijo al aire de Sky Sports.

Hello @fia and @f1 what do you think about this? This is no public hate to Argentinians? Or when it came from a Brit everything is permited!? I’ll be waiting for your statements about this. https://t.co/TsoHnDfnQf — Juan Cruz Alvarez (@Juanito77ok) October 24, 2026

Estos dichos no tardaron en viralizarse a través de las redes sociales, causando el enojo del público argentino. Incluso llegó hasta uno de los managers de Colapinto, Jamie Campbell, quien no dudó en referirse a la desagradable situación.

“Los comentarios de Jeremy Clarkson sobre la nacionalidad de Franco fueron completamente inaceptables. No hay lugar para comentarios de este tipo en la Fórmula 1, sin importar quién los haga o si se supone que son una broma”, inicia el comunicado.

El mismo prosiguió e hizo hincapié en el aspecto que tanta preocupación causó en el entorno del pilarense en las últimas semanas: el odio y abuso en redes sociales, que el propio Franco intentó frenar emitiendo un video en su cuenta personal.

“Hemos trabajado mucho para promover el respeto y poner fin al odio y al acoso. Ese respeto debe ser mutuo. No podemos pedirle a nadie que se comporte de manera responsable mientras aceptamos comentarios como estos de figuras reconocidas que visitan nuestro deporte. Franco y todos los que lo apoyan merecen algo mejor que esto”, agregó Campbell.

Jeremy Clarkson’s comments about Franco’s nationality were completely unacceptable. There is no place for remarks like this in Formula 1, regardless of who makes them or whether they are intended as a joke. We have worked hard to promote respect and put an end to hostility and abuse. That respect must go both ways. We cannot ask anyone to behave responsibly while accepting comments like these from prominent figures visiting our sport. Franco and his supporters deserve better than this. Let’s not allow this to undo the progress we’ve made and rise above malicious comments. — Jamie Campbell-Walter (@jcampbellwalter) October 24, 2026

También se expidió al respecto el equipo Alpine, aunque luego, desde la cuenta oficial, se publicó un video interactivo con la presencia del propio Clarkson visitando el box del team y el hospitality.

«Desde el equipo Alpine somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado del equipo en una reciente entrevista televisiva en Austin«, expresó la escudería.

El equipo sostuvo que esa opinión personal no se alinea con sus valores, que promueven la amabilidad y el respeto, y cerró el mensaje con un respaldo explícito a Colapinto: «Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo«.

De esta manera, la estructura francesa buscó cerrar cualquier duda sobre su postura y diferenciar los comentarios de Clarkson de la posición institucional del equipo. Ahora bien, ello no ocurrió desde la misma F1, que tanto énfasis hace permanentemente en frenar los mensajes de odio.